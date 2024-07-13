左手蓋建築右手寫小說！寶璽建設創辦人梁徳煌雙軌並進

左手蓋建築，右手寫小說！寶璽建設創辦人梁徳煌雙軌並進，其最新著作《看不見的戰爭系列：聯手入侵》剛剛發行，今(13)日舉辦新書分享會，吸引逾200位粉絲與小說書迷到場，書迷們踴躍分享心得，華山論劍，熱鬧非凡。

梁徳煌從事建築已逾45年，是台中建築業界公認的豪宅鼻祖。寶璽的建案，跟梁德煌執筆的原創小說一樣，每次出手都讓人驚奇讚賞，朋友皆稱其為「被建築耽誤的小說家」。

梁德煌多年來陸續發表《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》、《好可怕呀，師父！》、《看不見的戰爭》、《看不見的戰爭II對峙》《看不見的戰爭III開疆闢土》等多部小說，屢屢攻佔各大實體書店及網路平台銷售排行榜。

《看不見的戰爭系列:聯手入侵》收錄了三個短篇、兩個中篇小說，「往前」描繪一場葬禮上重逢的老朋友彼此回憶的互動；「因果」描述主角藉著過人的才智與毅力逆轉人生；「新境界」描繪轉世的情節與反思；「救贖」探究理性與慾望的掙扎。

「聯手入侵」則為「看不見的戰爭」系列續集，持續探討在精彩刺激的神魔大戰背後，正與邪之間的分野何在。小說中以身邊常見的人物與他們經歷的趣味故事，探討各個宗教所面臨「假冒偽善」的問題，也讓讀者以自身的價值觀探討並體會人物的想法和人生，對話中更充滿溫度亦蘊含豐富的哲理，令人回味。

梁德煌表示，「我很喜歡觀察人，觀察他們的表情，觀察他們對事情的反應，同時我也常設想自己面對同樣的事情，會有甚麼不同的理解而這個過程就成為了我生活中的樂趣、創意、及養分。」

至於小說的讀者也是，梁德煌希望他們在觀看故事當天，藉由當時心境的回應或不同角度理智的解析，也許可以得到特殊的覺受，對於了解自己的人生有所幫助。

寫小說是梁德煌的興趣，其創作功力已是專業作家，至於建築，更是梁董和寶璽建設在業界久執牛耳和廣受讚譽的事業，每每創下業界標竿。

35年前，台中「寶璽公園爵邸」首創單平面140坪規劃，掀起日後酒店大廳、酒店式管理的熱潮，也是當年十大豪宅之首；「寶璽翡翠」第一個引進國際設計團隊，「寶璽睿觀」第一個邀請日本日建制震團隊，掀起制震熱潮；「寶璽高第」義第一個採用隔柵複牆的外觀設計。

此次，寶璽在七期最精華的新市政公園，規劃推出的「寶璽天睿」，可望再創台中豪宅的新生活美學高度。

寶璽蓋的房子，一直是許多知名企業主指名入住的首選，在業界口碑佳。梁德煌說，「我是一個怕麻煩的人，所以對我來說，怕麻煩，一開始就要預防麻煩的發生。」

因此，寶璽的建案除了地段的選擇，外觀的設計之外，「安全及方便性」更是重要的環節，也是梁徳煌認為建築的本質。尤其一般住戶不太會仔細比較的「結構」，而這就像一個人的骨骼，「水電」則好像一個人的血液跟神經。

「這些看不到的細節，我們更會花費大量時間去仔細琢磨」梁徳煌說，每個人停留最長時間的空間就是自己的家，人忙碌一生，獻給自己最好的禮物，就是一棟好房子，寶璽也將持續秉持一貫建築理念：「蓋好房子給喜愛好生活的人」。

寶璽預計第4季登場的「寶璽天讚」，延請曾設計晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等日本地標的國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀設計，基地正對七期富豪聚落別墅群第一排，擁有購屋者首選的超大無限視野，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

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