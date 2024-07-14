貨櫃三雄 第3季獲利看俏
貨櫃三雄第2季營收繳出亮麗成績單，使得即將公布的第2季獲利出現想像空間；法人表示，根據船舶到港時間推估，6月營收僅反映二個月前運價，運價在5月開始急漲會陸續顯現在7、8月營收上，使得第3季營收、獲利繼續看俏。
長榮（2603）第2季營收1,062.56億元，較去年同期成長58%；陽明 （2609）第2季營收525.87億元，年增50%；萬海（2615）第2季營收381.68億元，年增56%。法人推估，以現在運價觀察，貨櫃三雄第3季營收有望較第2季出色。
物流業者分析，紅海危機造成運價變動幅度較大是從4月開始，隨著歐洲、美國經濟復甦，大陸出口增加，全球貨櫃輪運價原本3月向下修正，4月反彈上漲，4月月漲幅約32%、5月56%、6月22.6%，貨櫃輪營收原本就落後反映運價表現，5、6月的高運價會顯現在7、8月營收上。
陽明認為，根據船舶到港時間推估，6月營收僅反映二個月前運價，也就是4月的運價，這波貨櫃輪運價4月開始上漲，5、6月漲幅加大，未來7、8月營收可期。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 以前總價現在只夠頭期款 高雄人房貸史上新高
▪ 買屋當包租公！他問要有哪些家具家電才好出租 3物品最多人推
▪ 興富發出手 砸37.9億元買台中七期「華盛頓幼兒園」
▪ 她買2500萬預售屋被父母狂噴逼退訂 網見格局一面倒：爸媽是對的
▪ 全台預售5個月狂銷1.1兆 專家：市場已經賣的比推的多
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言