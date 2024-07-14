貨櫃三雄 第3季獲利看俏

貨櫃三雄第2季營收繳出亮麗成績單，使得即將公布的第2季獲利出現想像空間；法人表示，根據船舶到港時間推估，6月營收僅反映二個月前運價，運價在5月開始急漲會陸續顯現在7、8月營收上，使得第3季營收、獲利繼續看俏。

長榮（2603）第2季營收1,062.56億元，較去年同期成長58%；陽明 （2609）第2季營收525.87億元，年增50%；萬海（2615）第2季營收381.68億元，年增56%。法人推估，以現在運價觀察，貨櫃三雄第3季營收有望較第2季出色。

物流業者分析，紅海危機造成運價變動幅度較大是從4月開始，隨著歐洲、美國經濟復甦，大陸出口增加，全球貨櫃輪運價原本3月向下修正，4月反彈上漲，4月月漲幅約32%、5月56%、6月22.6%，貨櫃輪營收原本就落後反映運價表現，5、6月的高運價會顯現在7、8月營收上。

陽明認為，根據船舶到港時間推估，6月營收僅反映二個月前運價，也就是4月的運價，這波貨櫃輪運價4月開始上漲，5、6月漲幅加大，未來7、8月營收可期。

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