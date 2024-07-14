全球貨櫃輪運價回檔修正 長榮、陽明：三關鍵牽動運價變化

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。 聯合報系資料照
長榮海運。 聯合報系資料照

全球貨櫃輪運價連續大漲13周後上周回檔修正，國內海運雙雄長榮陽明認為未來需注意三件事，包括：提高船舶跟貨櫃周轉率、胡塞組織是否停火、美國東岸碼頭勞資談判情形；法人認為，任一環節都會影響運價變化，運價沒有看壞理由。

根據Alphaliner統計，因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEU（20呎貨櫃）新船交船運力；同時船舶閒置率仍處低點，今年上半年平均僅0.7%（約21萬TEU）屬純閒置狀態，供需再度失衡，造成運價狂飆。

長榮（2603）、陽明 （2609）認為，紅海危機對海運市場影響比預期時間長，何時結束誰都看不準，只能想辦法提高船舶跟貨櫃周轉率；其次，除非胡塞組織停火否則不考慮返回紅海航道，第三，觀察美國東岸碼頭勞資合約年底談判情形。

長榮、陽明對於全球貨櫃輪展望
長榮、陽明對於全球貨櫃輪展望

航道改變後，拉長貨櫃使用時間，好望角許多港口因為突然出現大量船舶申請停靠，開始塞港，尤其近期因為避開紅海航線、繞行非洲南端船隻正與南非惡劣天候與海象搏鬥，也會造成船期延誤。

目前看起來，唯有船公司重返紅海才能解決市場供不應求問題。長榮、陽明都認為，複雜的地緣衝突變化難以預測，只要胡塞組織不停火，海運公司無法確保船舶及船員安全情況下，不會考慮重返紅海。

紅海問題使得全球海運市場供、需失衡加大，高運價能否維持最終還是由市場供需決定；貨量需求旺，船舶供給不足，紅海危機導致亞洲到遠東每個航次最少要多投入三到四艘船，嚴重影響航商船舶供需。


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