金手悅愛相隨假日音樂會 宏恩願子樂團演出獲滿堂彩

由台中市金手獎得獎廠商協進會主辦的「金手悅愛相隨-假日公益音樂會」，今(13)日在台中市文心森林公園舉行，由宏恩醫院喜願家園及龍安分院病友組成的願子樂團成為全場焦點，現場演出獲得熱烈肯定與掌聲。

願子樂團成員都是宏恩醫療體系收治的精障及智障院友，今天演出精彩的打擊樂、吉他、非洲鼓。院長吳子鈞表示，感謝主辦單位的盛情邀約，讓願子樂團所有成員能有公開展現音樂治療的成效。

吳子鈞指出，宏恩醫院願子樂團是由院方服務對象所組成，經由專業老師帶領學習。宏恩醫療團隊一直以耐心愛心加上專業的醫療資源，除了努力培訓他們可以自理日常生活，還有一技之長，也透過音樂藝術表演，讓病友走入社區走出陰霾。

吳子鈞說，這群特殊的天使們，在學習過程中有別於一般人，需要很大的耐心及愛心；願子樂團的伙伴們經過一段非常認真的學習，今天透過這場音樂會，跟大家分享學習成果。

願子樂團成立有5年多時間，每個星期都有常態性訓練，其中一位今天坐輪椅出席，他原本是樂團的吉他手兼主唱，但日前有小中風，依舊很努力復健，今天的狀況還算穩定，讓人看了超感動。

這場演出對他來講是一種鼓勵，他也表示，自己會持續努力復健，至少讓手指頭可以更靈活動，因為他想要再彈奏最愛的吉他給大家聽。除了願子樂團，院方還組織了「羽你同行」羽毛球隊，目的就是要讓院生們能過著和一般人相同的正常生活。

宏恩醫療團隊人員今天在會場，也免費設置醫療救護站，讓在場參與的民眾能夠得到妥善的照護。 金手悅愛相隨-假日公益音樂會，願子樂團演出獲得熱烈肯定與掌聲。宏恩醫院提供

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