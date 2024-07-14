創新論 17日談科技實踐ESG
環境永續議題在2024年更受關注，國際企業正積極透過快速發展的AI等新科技，賦能永續，遠傳電信（4904）、和碩（4938）、光寶（2301）、中保科（9917）及台達（1309）等企業也發揮核心技術優勢，以各種智慧創新解決方案，撙節能源、減少碳排，以科技賦能，達到地球永續目標。
值此關鍵時刻，經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。
副總統蕭美琴、國家發展委員會副主委高仙桂、遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東、遠傳電信總經理井琪、和碩董事長童子賢、光寶科技總經理邱森彬、中保科技董事長林建涵、台達永續長周志宏等產官研等分享在科技快速發展之際，達到環境永續的目標。
井琪將以「遠傳大人物的ESG趨勢洞察」為主題發表演講。
遠傳近年積極從大人物出發建構綠色資通訊解決方案，以生成式AI加速數位、淨零雙軸轉型，已建構智慧能源管理系統，綠電自建、代建及碳盤查等解決方案，更透過AI打擊詐騙，投入5G遠距醫療，未來將持續以科技，發揮ESG影響力。
童子賢則將以「AI新時代 引動科技創新」為題發表演講。童子賢認為，AI的大航海時代來臨，未來將帶來更方便的體驗，更有效率的生產力，而穩定永續的電力供應將是關鍵。
邱森彬將以「能源驅動，AI與永續共進的未來」為題，分享近年光寶在AI創新科技驅動淨零碳排所做的努力。邱森彬認為，未來的時代必然是以綠色韌性為主軸，以能源作為戰略核心，光寶以轉能、節能、控能、儲能為核心發展策略，集中30多年的「製電」優勢，以高瓦數、高密度與高轉換效能，滿足微型電網網路中功率使用的更高靈活性、可靠性和韌性需求。
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