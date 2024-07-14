產業追蹤／工業5G專網推進 還需加把勁

漢諾威工業博覽會自2021年疫情後重新舉辦，至2024年已恢復疫情前熱度，加上近年生成式AI與淨零排碳等議題加持，包括自動化機器人、能源效率等主題更受重視。但從5G角度觀察，2024年展會中業者5G相關的展出與過去相比，並無明顯技術上或創新上的差異。

做為工業5G技術與應用的重要推手，5G-ACIA（5G Alliance for Connected Industries and Automation）在本次博覽會首次發表對「工業5G發展不如預期」的論述。雖然漢諾威工業展是以自動化、機器人、AI等技術為主軸，但今年的5G熱度明顯低於今年3月舉辦的MWC大會，顯示與消費型應用相比，工業應用採用5G技術的步伐較緩慢。

5G-ACIA將此情形歸因於「先有雞還是先有蛋」的問題，也就是製造業持續在等待更多兼容5G網路的設備，然而設備製造商因工業5G網路布建有限而推遲開發。為深入了解工業使用者段對5G應用的需求，5G-ACIA近期邀請工廠營運者加入聯盟，對於工業大量採用5G專網的時程也由預期的近二年內調整為未來三至五年間。

目前5G專網的發展缺乏關鍵性推動力，僅依靠如5G-ACIA聯盟組織，或是企業生態系間深化彼此間合作來推動。從技術與應用層面分析，現今的5G專網技術成熟，但若整體5G專網應用生態系（包括如AI、協作機器人、XR、感測器等）無法同時並進，對於要能協助企業走向智慧製造或是工業4.0，僅靠5G專網恐無法順利達成，畢竟5G僅為ICT與OT中的一角。

另外，類似5G all in one的產品是以低成本且方便攜帶為產品特色，符合特定用途或特殊領域的客戶需求。但此類產品規模小且應用較單一，業者須思考可行的商業模式，才有機會擴大營運。

工業4.0甚至是目前談論的工業5.0將更重視人本以及永續理念，並期望以新科技加強人與社會的價值。根據歐盟說法，未來整體工業轉型將以新科技如何為員工做出最大貢獻的方向思考，而目前業界已將AI列為實現理念的方式之一。

要讓AI更為所用，龐大的資料蒐集將更勝以往，因此需要能支援更大量且更低耗能的物聯網技術與設備。可預期的是，未來大量的物聯網設備將與下一代通訊技術結合，而5G RedCap是其中之一，能讓工業以更少的能源蒐集更多精準數據。

目前高通、Telefonica、Nokia等5G業者開始進行5G RedCap相關產品測試，並在2024年起推出可商用的產品。但除5G RedCap，主打高效能低功耗的LoRaWAN亦是目前受關注的工業物聯網技術。不論是IIoT或是AIoT，5G RedCap以及LoRaWAN，皆能在工業領域發揮重要功能，兩者間的競合是近期值得關注的產業議題。

根據經濟部2024年2月最新統計數字，台灣2023年全年製造業產值為17兆6,072億元，連續五個季度呈現負成長趨勢，主因美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴及紅海衝突，拖累台灣製造業成長。然而危機就是轉機，在全球經濟不佳無法有效增加企業營收狀況下，製造業透過高科技來提高營運效率、降低生產成本為重要任務。此外，全球淨零趨勢下，未來衍生的碳相關成本（碳費、碳稅等）亦是未來製造業者須降低的成本項目之一。

不論是台灣製造業者（需求端）或5G專網解決方案提供商（供應端），應先拋開「先有雞還是先有蛋」的問題，思考著重在提高營運效率、降低生產成本的策略上，需求端「從內而外」，確實釐清內部需要改善的痛點，如產品品質檢測不佳（客訴、出貨產品回收）、自動化程度低（勞動力成本高）、能源消耗龐大（電費碳費成本增加）等因素造成營運成本過高，再向外部搜尋最佳的解決方案。

供應端則是「從外而內而外」，確實掌握需求端迫切要改善的方向後，從垂直應用的角度切入，思考結合5G專網的各種應用項目中，如何與外部生態系夥伴打造最適切的客製化解決方案，包括硬體、軟體及最關鍵的服務模式等，才能推動5G專網在製造業領域中的潛在商機。（作者是資策會MIC資深產業分析師與產業分析師）

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MIC 資策會產業情報研究所（MIC）成立於1987年，專執ICT產業各領域的技術、產品、市場及趨勢研究，以「領航亞洲ICT產業情報暨顧問服務」專業智庫自期，扮演「政府智庫」及「產業顧問」角色。 研究範疇涵蓋電腦系統、行動通訊、數據網路、顯示器、多媒體與消費性電子、半導體、環保綠能、太陽光電、企業資訊應用、軟體應用服務、文化創意產業及前瞻研究。並觀察全球產業發展趨勢，對台灣、中國大陸、日本及南韓等地區深度研究。

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