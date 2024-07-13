「金手悅．愛相隨假日音樂會」與市民歡聚文心森林公園

由台中市金手獎得獎廠商協進會主辦的「金手悅愛相隨-假日公益音樂會」，13日在文心森林公園登場，經發局長張峯源與曾獲金手獎肯定，近30家廠商的產業菁英、社福團體共同參與演出。

包括國台交樂團、惠明樂團、甘霖長青大學陶笛班、願子樂團、凡人大師兄、蔡順源老師、逗樂愛樂團、長青快樂二胡等，展現多元特色及社會關懷，提供市民悠閒的假日音樂會，以及參與公益的機會。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「金手悅愛相隨-假日公益音樂會」今日演出樂團，「含金量」最高的是台中在地金手獎樂團，團員都是事業有成的企業廠商代表，陣容堅強；其中有台中市經發局長張峯源，以及林員麗、湯正茂、劉栢勇、劉茂林、孫志仲及劉宏洲理事長等重量級大咖，共同登台演出。

工策會指出，此次活動會場陳列多項禮品，亦是出自於金手獎會員的優良產品，吸引約60家廠商熱情響應；包含台華科技的手沖咖啡架、丸文食品的魚鬆、中台太陽堂檸檬蛋糕及太陽餅等點心，還有上溢精密、佳妙國際跟愛之光合作的香氛禮盒等。

活動提倡環保節能，提供集泉生產的循環杯飲用茶水，不主動供應一次性容器，實現低碳永續理念。

金手獎得獎廠商協進會理事長白政忠指出，金手獎得獎廠商協進會是大台中市優質中小企業的交流平台，中台灣百工百業、工具機、自行車群，產業相互學習技術與管理，是創新商業模式及合作發展典範；後疫情時代，協進會在大台中經濟圈中，扮演了關鍵角色，更成為全國產業發展的亮點。

白政忠表示，協進會的成員們經常共同集資，贊助經費、物資及公司產品，支持各種活動和項目。此次在台中文心森林公園舉行「金手悅愛相隨-假日公益音樂會」，感謝經發局長張峯源，公務繁忙仍抽空參與演出，更感謝世界級樂團台灣交響樂團，大家用公益行動展現金手企業對社會的關懷。

黃于珊說，這次活動，讓台中的製造業能夠藉由音樂饗宴與民眾交流，展示自家產品，增進品牌知名度和產品認識，讓更多民眾了解台中產業的多樣性和創新能力，一起行銷金手獎，共同見證台中產業的卓越成就。 金手獎得獎廠商協進會是大台中市優質中小企業的交流平台。記者宋健生/攝影

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