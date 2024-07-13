造鎮前先造市！台中海線新銳名牌案「聯悦馨」重磅登場

台中海線今年下半年最重大的房市議題，無疑是百億名牌大案「聯悦馨」重磅回歸，此案前年底以精品建築之姿，在短短6個月內狂銷470戶，部分戶別甚至飆上4字頭單價，突破大家的眼界。

業者指出，此案詢問度居高不下，加上今年許多建設如當初承諾地紛紛定案、動工，於是藉著熱鬧的蔦屋市集，重新開盤再領風潮。

一般建設公司取得大片土地，多僅單純開發住宅，聯悦建設手握1.4萬坪市鎮中心重劃區土地，卻是造鎮、「造市」同步並行。如勤美集團在草悟道與洲際的萬坪複合式開發，以及寶輝建設在福科路的Village系列，都具備打造區域一級商圈的雙重目標，聯悦也將同樣的大型計畫，與指標案「聯悦馨」相結合。

此案最大的亮點，就是與隔壁獨立一棟的8層商業建築同時興建，並由蔦屋書店(TSUTAYA BOOKSTORE)進駐，蔦屋被譽為全球最美書店之一，在日本是流行、藝術、創意的象徵，成為無數時尚人士的朝聖熱點，書店結合建案獨立旗艦路面店，預計與鄰近的三井OUTLET相輔相成，形成國際灣區最美的街廓。

在過去一年間，台中海線也有不少大建設正式「上軌道」，包括投資額近百億的統一企業物流總部動工，捷運藍線綜合規劃1月獲行政院核定，台中港國際遊艇碼頭將於8月動工，好市多三店也確定落腳海線，加上產值逾兆元的離岸風電產業，接下來還有多處風場要開發，就業機會和人流持續湧入。

「聯悦馨」專案經理陳俊宇指出，團隊近期針對這區新大樓做過調查，驚覺入住率普遍都在八成以上擁有超高點燈率，自家最早完工的社區「聯悦聚」入住率甚至高達96%，打破一般人對新重劃區的既定印象。

陳俊宇表示，光這幾年新開的超商就有六、七家，接下來還有2間超過500坪規模的全聯要進駐，多種跡象皆證明，重劃區人流持續湧入，進入商業大發展期。

根據《樂居》統計，近兩年台中市房價成長24%，海線基期相對低，漲幅也高於平均，如沙鹿漲幅達27%，清水更達33%。

陳俊宇說，現在沙鹿、龍井區都已出現單價5字頭的個案，反觀海灣的市鎮中心不僅是擁有高容積的重劃區，還有大型商場、各式大型建設，上市建設公司品牌、品質規模都不輸人，站穩4字頭已可預期。

自從聯悦的第一號作品「聯悦聚」完工後，精美的公設就讓已購客完全折服，奠定其精品建商的地位，第二號作品「聯悦馥」也於今年相繼落成，樹立區域最高級泳池飯店指標寓所。

這次「聯悦馨」建築由日本當代建築大師團紀彥操刀結合蔦屋商圈，公設由愛馬仕合作藝術家范承宗設計，加上由九如景觀打造的浮島生態，整體又將再提升數個檔次，在台中市除了七期、水湳經貿的豪宅建設外，實屬難得一遇的國際大師之作。 百億名牌大案「聯悦馨」重磅回歸，成為台中海線下半年最重大的房市議題。聯悦建設提供 「聯悦馨」藉著熱鬧的蔦屋市集，重新開盤再領風潮。聯悦建設提供

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