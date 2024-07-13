陸官員來台參加旅展 交長：尚未安排會面

有關中國大陸官員近日來台參加旅展，交通部長李孟諺13日指出，尚未安排見面，對於兩岸觀光交流，交通部已經做好準備隨時歡迎。

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨（12）日在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，不僅是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流團，也是賴政府上任後最多大陸官員來台的一次。

外界關心目前兩岸觀光禁團令解除進度，李孟諺說，目前尚未安排與其見面，但也樂意觀光署或陸委會能與他們有所聯繫，也期待大陸代表回去之後可以鼓勵大陸民眾來台觀光，體驗台灣各項自然景觀的美好。

不過，李孟諺也提到，台灣早已做好所有準備迎接大陸觀光客來台，就等中國大陸宣布解禁。

李孟諺也說，目前兩岸觀光交流狀況，我國過去大陸觀光的人數截至目前已經達到100萬人次，而對岸來台的人次約15萬，主要是來台商務工作，確實兩邊開放交流狀況不對等。

李孟諺呼籲，期待這次陸官員的踩線團回去後能夠有一些開放措施，我方都是相當歡迎。