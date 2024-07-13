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以前總價現在只夠頭期款 高雄人房貸史上新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖。台灣房屋提供
高雄房市示意圖。台灣房屋提供

台灣房屋集團根據聯徵中心新增房貸資料統計，台南購屋族因轉買小宅，首季房貸負擔為近一年新低，反觀高雄，房子雖然也是愈買愈小，但今年Q1平均鑑估房價為1,152萬元，平均房貸金額為841萬元，均為史上新高點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄Q1平均購屋面積43坪為歷年次低，購屋面積與台南一樣走向小宅化，不過總價及房貸負擔卻未像台南一樣下修，研判原因有二：

一是近期交易多集中在新屋或市區地段這類總價偏高的住宅。

第二，高雄目前房市還在風口上，科技產業議題柴火猛烈，市場利多尚未出盡，尤其最熱門的台積電（2330）概念區，楠梓區土地更屢創成交天價，一再撐高房價天花板。

李家妮指出，高雄已連續六季平均鑑估房價突破千萬元，以目前房價漲勢，加上部分熱區地段受紅利拉抬，不動產增值性大幅提升，未來平均鑑估房價恐是只增難減。

她表示，目前市場最熱門的2房小宅，去年平均單價每坪約26.9萬元，今年上半年平均成交單價已迅速衝破3字頭，來到30.4萬元，一年之間每坪價漲3.5萬元。

如以20坪試算，晚一年買可能就得多扛70萬元，相較15年前高雄人平均房貸負擔僅約364萬元，相同金額如今可能只夠支付頭期款，顯見高雄購屋族買房壓力越來越大。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房價 房貸

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