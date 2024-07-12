打詐專法三讀！最重罰3億元 網路平台廣告違規恐遭封網

立法院會昨（12）日三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金；網路平台刊登或推播廣告不得含有涉及詐欺內容，違者將降低流量，最重將被封網，TikTok（抖音國際版）、臉書、Google都在納管範圍。

詐騙猖獗，為遏阻非法，行政院通過打詐新四法，立法院昨日挑燈夜戰先三讀通過兩法。行政院發言人陳世凱也呼籲立法院盡速通過「科技偵查及保障法」及「洗錢防制法」，為國家打詐法制建立新里程碑。

「詐欺犯罪危害防制條例」強化數位經濟防詐措施，要求具一定規模的網路廣告平台業者必須類落地，課予業者防詐義務，網路廣告平台刊登或推播的廣告，業者在知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時，應主動或依司法警察機關及相關主管機關的通知期限內，移除、限制瀏覽、停止播送該廣告，或採取其他必要處置，並將廣告託播者、出資者等相關資訊提供司法警察機關；若違反規定，情節重大者，可處250萬元至1億元罰鍰，情節嚴重者可降低流量，甚至封網。

此外，也新增「窩裡反條款」，犯罪者自首後，如果自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

為有效打擊網路犯罪，並兼顧隱私權保障，「通訊保障及監察法」明定，電信事業及設置公眾電信網路者，有保存及協助執行調取通訊使用者資料、通信紀錄的義務，電信事業相關業者有保存網路流量紀錄，檢察官、司法警察官為偵查犯罪及蒐集證據，有事實足認通訊使用者資料於案件偵查有必要性及關連性時得調取，藉由分析行為人的數位足跡，溯源及追查攻擊者身分。

有鑑於調取網路流量紀錄對於人民隱私權及資訊自主權有所干預，立法院附帶決議要求，除事前採法官保留外，應有事後監督及控管機制，要求法務部與司法院針對調取流量紀錄相關通知、救濟及加強監督等程序，於授權子法內通盤考量。

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