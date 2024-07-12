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SCFI運價指數終止連13漲 周跌幅1.6%
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連13漲！遠東到美西運價大漲，不少亞洲區間航線業者開始投入小船搶貨，最新出爐四大主要航線中，遠東到歐洲運價上漲4%，遠東到美西回檔修正5.5%，亞洲區間航線也普遍走低，拖累SCFI指數下跌58.94點至3,674.86點，周跌幅1.6%。
國內的物流業者分析，北美線運價回到疫情期間，賣出一個櫃最少賺二倍價格，遠東到美西航線又不用經好望角，只要能順利停靠美西碼頭，獲利就順利入袋，近期開始吸引許多亞洲區間航線的業者把船抽調進美西航線搶貨，主要的航商在美西線都是用1萬（20呎櫃）以上的大船在營運，近期已經出現3千（20呎櫃）的小船都抽調來接單，就可以看出市場熱絡概況，北美線的短期間供應量突增，造成本周運價波動加大。
根據外電報導，避開紅海航線、繞行非洲南端的船隻，正與南非的惡劣天候與海象搏鬥，目前已有一艘貨櫃輪擱淺。
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