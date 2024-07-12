陽明新董座 蔡豐明呼聲高

陽明海運（2609）董事長變天的傳聞甚囂塵上，近期傳出陽明董事長寶座新人選已定案，預計最快在7月底公布新人事案；據了解，新董座人選必須符合三個特質，首先要有海運學術經驗、懂陽明營運及年輕三個特質，業界推測陽明的新任董事長應該是現任陽明獨董蔡豐明。

據了解，全球海運市場變化多端後，期望陽明這次新任董事長要有三個特質，首先必須擁有專業海運背景，其次，對於陽明營運策略有一定程度上的了解，第三要年輕化；根據這三個特色推算，應該會從陽明現任的董事或是獨董選出適合人選， 7月下旬有望召開董事會改選新任董事長。

陽明新任董事長一度盛傳將由原陽明董事暨交通部前部長賀陳旦來擔任，然而，日前陽明海運已經公告賀陳旦請辭陽明董事代表人職務，使得陽明董事長人選異動再度成為航運圈的熱門議題。

交通部為陽明的最大股東，日前交通部長李孟諺出席7月11日航海節70周年活動時，也被問到陽明董事長人選問題，並未正面回應。

航運圈昨日傳出，陽明過去經歷海運市場長達10年的寒冬衝擊，財務體質不好，找來財經專家鄭貞茂改善陽明財務結構；陽明受惠於海運市場出現近三年的大多頭榮景，負責比全面降低，口袋裡現金滿滿，目前的營運情況相當好，鄭貞茂算是階段性任務完成。

考量到全球海運市場變化多端，新任董事長肩負陽明未來買節能船、擴大營運等策略定錨，陽明的新任董事長要找有海運背景的專家來擔任，根據市場傳出來的陽明董事長人選的必須要擁有的特質推估，在陽明的董事席次當中，獨董蔡豐明年僅48歲，目前任教於國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，再加上擔任陽明的獨董職務，對於陽明有一定程度的了解，最符合三個條件。

貨櫃輪今年再度出現一櫃難求，運價也跟著不斷攀升，陽明海運6月單月營收為207.2億元，月增22.42%、年增66.76%。第2季營收達525.87億元，年增50%；上半年營收為963.91億元，年增幅為33.88%。

陽明首季稅後純益93.79億元，年增率達175.7%，EPS達2.69元，今年第1季已經賺贏去年全年EPS1.37元。隨著運價攀升，陽明公布4月獲利自結數，營收為149.4億元，稅後純益為29.77億元，年增率91.63%，每股稅後純益為0.84元，隨著營收不斷攀升，陽明今年全年的營收、獲利再度出現想像空間。

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