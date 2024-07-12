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統一佳佳不畏虧損 7月一口氣展3店耕耘台灣市場

中央社／ 台北12日電

統一集團美麗事業董事長高秀玲主掌的統一佳佳，近2年繳出虧損成績，不過今年7月旗下2大休閒品牌「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」陸續開設3間場館，包括攜手土城家樂福立德店開出1家BEING sport，今天宣布7月中再下一城，以雙品牌進駐台南南山人壽大樓。

翻開統一年報，統一佳佳2022年營收為新台幣4.33億元，稅後虧損5092.1萬元，每股虧損（EPS）33.95元；2023年4.26億元，稅後虧損8621.5萬元，每股虧損57.48元。

統一董事長羅智先在今年股東會後曾被問到，統一佳佳營運一直沒起色，是否會退場，他表示，台灣健身房型態9000多家，統一佳佳先前受疫情影響，現在恢復過程相對辛苦。不過7月持續開出店舖，顯示統一佳佳對相關市場仍有期待。

統一佳佳旗下一品牌BEING sport，7月10日攜手土城家樂福立德店開出1家，占地近700坪，引進國內外運動器材，以生活服務平台規劃，結合生活飲食與健康服務的新店型。

「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」雙品牌聯名館，則將進駐台南「南山人壽大樓」，預計在7月14日開幕，有近千坪空間，為高秀玲原創設計。BEING sport台南南山館引進專業運動器材，BEING spa台南南山館共有8間芳療房。

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