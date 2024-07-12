寢具行土地1.2億元成交 刷新彰化市今年實價天花板

近期中南部火熱房市也延燒至商圈店面，住商機構觀察實價發現，位於彰化市鬧區一處大坪數店面，近期以1.2億元成交，為彰化市今年首筆總價破億元的建物交易，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此案具有穩定租客，同時緊鄰主要幹道，臨路也相當寬敞，因此受到置產族群青睞。

根據實價揭露，彰化市金馬路三段一處商業用建築，建物坪數共約85.7坪，土地坪數約342坪，屋齡約29年，3月以總價1億2,365萬元成交，換算土地單價約36.2萬元，為彰化市截至今年為止，首筆總價破億元的建物交易。

住商不動產彰化金馬加盟店店東許萬沖分析，該建物目前為連鎖家具業者租用，周邊同路段土地單價約落在5至6字頭，以此來看此筆交易頗為實惠。

此案總價會有破億元價值，一是由於帶租金，且租客為連鎖品牌，能長期提供穩定現金流；二是由於土地臨路頗寬敞，不僅提供停車空間，更讓店面有巨大曝光效益；三為此案位於主要幹道上，又鄰近過溝仔商圈等鬧區，易吸引過路客，因此受投資族群青睞。

觀察實價，彰化縣各行政區總價破億元的建物交易，皆是位於鹿港鎮、伸港鄉以及線西鄉的工廠或廠辦型建物，僅上述此筆為透天店面，更顯此案特殊性。

賴志昶分析，彰化縣海線鄉鎮鄰近彰濱產業園區，周遭過去即有不少傳統製造業、工業聚落，加上自疫情以來台商回流與傳產轉型皆有擴廠、建廠需求，業者也深怕未來鄉鎮地區的非都計區工廠恐成絕響，使得此類廠辦物件頗受中小企業業者青睞。 彰化縣2024年破億元建物交易。資料來源：實價登錄、住商機構彙整

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