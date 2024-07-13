電信三雄紛祭預購優惠 三星AI折疊新機買氣旺

三星在台灣推出兩款AI旗艦折疊新機Galaxy Z Fold6 / Flip6系列手機，電信業者也祭出優惠展開預購活動，中華電信（2412）昨（12）日指出，限量預購已經全數額滿；遠傳表示，新機買氣旺；台灣大統計，價格親民的Samsung Galaxy Z Flip6預購占八成。

中華電信指出，三星旗艦新機限量預購，獲星粉熱烈預購，已全數額滿，統計預購狀況，以Galaxy Z Flip6占75%為最多，容量以256G最多、占比77%，顏色以「雲海藍」最搶手，除此之外，配備大螢幕且功能更進化的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold6，則以容量512G為最多、占55%，「曜星銀」和「海谷藍」更受星粉的喜愛。

中華電信指出，完成預購的客戶，可於26日起優先領機，再獨家加碼贈Hami Video影劇館+首年免月租，並同享原廠限量早鳥禮「全星守護 螢幕意外損失保險一年期」，預購Galaxy Z Fold6再贈三星商城指定配件購物金3,000元、預購Galaxy Z Flip6 享購物金2,000元。

遠傳指出，在全台實體與網路門市開放預購，祭出指定資費手機零元起，再享舊換新最高折2,000元等十二大好禮優惠，門市出現不少身著西裝科技白領族、攝影玩家及社群潮人詢問及預購，網路及實體門市預購表現開出紅盤，根據遠傳統計，Galaxy Z Flip6預購比例占六成，「雲海藍」最受歡迎。

台灣大表示，myfone實體及網路門市預購三星新機，祭出專案價最低零元起、VIP用戶續約最高折5,000元、加贈最高3,000元配件購物金、網路門市預購送千元mo幣及電子禮券，還有獨家抽萬元三星音響等優惠。

台灣大統計，價格親民的Samsung Galaxy Z Flip6預購占八成，為最熱門機款；容量以256GB最多，占85%，顏色則以「雲海藍」最搶手。另外，Samsung Galaxy Z Fold6以256GB最熱門，占六成，顏色為「曜星銀」最受星粉喜愛。

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