潤鴻建築攜手日本百年建材品牌策略合作 解決漏水問題

潤鴻建築與日本驪住（LIXIL）共同宣布啟動策略合作計劃，潤鴻旗下最新力作「潤鴻日昕」將全面導入驪住整體衛浴解決方案，台日團隊於建築工藝、施作工法等方面展開深度技術交流，另亦同步採用驪住（LIXIL）廚具、伊奈（INAX）健康壁磚，雙方聯手打造新世代科藝精工住宅。

根據內政部統計，購屋消費糾紛類型中「漏水」高居榜首，責任歸屬與日後修繕更令人困擾，台灣地震頻繁，易發生結構性或水管受損漏水情形。

有鑑於此，潤鴻建築特地導入驪住整體衛浴解決方案，潤鴻建築董事長鄭志隆表示，建築是以人為本的事業，潤鴻雖成立僅四年，卻集結眾多實力堅強、經驗豐富的專業人才，致力為人們打造兼顧安全與智慧的精工質感住宅。

鄭志隆說，堅持以科藝建築為核心，融合創新科技與精細工藝，也因此獲得日本建材及住宅設備領導品牌驪住的信任和肯定，雙方透過技術合作量身定製出符合台灣市場需求的整體衛浴解決方案，為常見的衛浴漏水、近期嚴峻的缺工問題齊力獻策。

日本驪住執行專務暨LWTJapan負責人大西博之表示，潤鴻建築與驪住因共同追求高品質的產品和舒適的生活理念，促成本次雙方策略合作。結合台灣及日本團隊的領先技術、卓越工藝以及豐碩經驗，針對如衛浴空間漏水或設備維養等住宅常見問題，並將台灣地震頻率及住宅狀況納入評估，以提出全方位的衛浴解決方案。未來，驪住將與潤鴻建築以及台灣建築產業持續合作，為台灣市場提供優質適居的住宅生活。 潤鴻日昕導入日本驪住廚具建材與設備，其板材採用日本工業協會最高等級低甲醛木櫃板材。圖／業者提供

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