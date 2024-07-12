防「野蠻人」搶經營權 永佳捷董座許作名曝唯一解方

永佳捷MASADA科技董事長許作名12日參加由KPMG安侯建業家族辦公室舉辦的「傳承挑戰：家族企業經營權的博弈」研討會，他指出，家族企業上市櫃公司避免引爆經營權大戰，終極拆解的方法唯有提高自身股權以防止「野蠻人覬覦」。

許作名以自身經驗分享，他說，日立併購永大能讓日立除了在中國大陸市占率一舉超越勁敵奧的斯OTIS、芬蘭通力KONE外，更可能在全球擠進前三，主因中國大陸市場規模量全球第一。

而作為公司派，永大營收破百億，市佔又是全台第一，本應全力抵擋收購者，但由於創始家族持股偏低，僅有約4.3%，選擇與日立結盟全數將股票賣出。相反的，作為股東派的自己，在寶佳機構的力挺下，努力抵擋日立收購，以求保住家族企業，更重要是想讓台灣人創立的優質品牌不被外資併購。

許作名表示，永大、東元（1504）、大同（2371）、泰山（1218）或是長榮（2603）等經營權大戰已成為商界或學界熱門討論的案例，家族企業的傳承核心大事首重財產繼承與分配，其次才是家族企業誰來治理。

至於家族企業治理機制，他認為，應效法歐美許多百年家族大企業集團的作法，建立家族憲法、成立家族辦公室並且避免股權分散與訂立信託契約。

許作名指出，企業第一代都是超人、能力與膽識過人的冒險家，其成功還有其機運的成份，但第二代往往為了要證明自己比上一代強，繼承演出而荒腔走板，甚至垮台在所多有。

根據過往學界與專家統計數據顯示，比起傳承給二代、三代，交給專業經理人經營的公司反而更賺錢，若家族要避免失去所有權，則要重視家族成員的財務紀律、家族成員從小的教育養成，而家族辦公室在董事會上，更須重視監督治理公司的運營。

他說，家族企業傳承要看意願與能力，且二代與創業第一代時空背景已然不同，沒有可比性，不需要證明什麼，穩定健全企業，伺機而動，戰戰兢兢發展才能持久。

許作名以過來人身分揭開前永大經營權之爭的重要啟示，並創作出「台灣資本1949~台商學」一書，該書詳細記載並彙整其他國際知名家族傳承失敗與成功案例，成為商界推薦的教科書之一。 永佳捷MASADA科技董事長許作名。圖／業者提供

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