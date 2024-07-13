企業生日快樂／台灣虎航飛行教官董座 領軍衝鋒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘是沒有航空背景，卻是台灣虎航首位持有飛行執照的教官；疫情衝擊，讓陳漢銘更有時間思考如何在景氣復甦時，領軍台灣虎航成功站在浪尖上，這件事情他也做到了。

陳漢銘說，華航集團董事長謝世謙是生命中的貴人，感謝願意給年輕人機會，將在航空業40年的經驗傾囊相授；在他徬徨無助時解惑，在台下給予台灣虎航這支年輕團隊鼓勵和掌聲。

他說，台灣虎航最慘的時候，要感謝大股東華航相挺，支持辦理現增，讓台灣虎航手握現金，才能底氣十足。陳漢銘剛上任不久，就面臨疫情衝擊，旅客一夕之間消失，業績直線下滑，由於陳漢銘一直把員工視為兄弟，大多數員工才願意一起咬牙苦撐。

平價航空是疫情海嘯的第一排，陳漢銘回憶當時情況，疫情期間全球對於邊境採取高度管控，觀光客瞬間消失，台灣虎航的載客、營收呈現跳水式下滑，國際掀起平價航空倒閉潮，台灣虎航的員工也非常恐慌。由於解封日遙遙無期，他只能請員工再堅持一下、共體時艱，當下無肉，就請大家將就點先喝湯；當時陳漢銘對員工承諾，只要能撐過疫情，未來有魚有肉時，一定與大夥分享。

台灣虎航2023年擺脫疫情後開始獲利，陳漢銘兌現承諾，去年8月宣布發給員工「年中獎金」，年資滿六個月可領基本薪一個月加2萬元；2023年12月1日第二次宣布發給員工二個月的激勵獎金，加上年底固定加發的一個月獎金，去年員工先領的獎金已達四個月加上2萬元；2023年年終考績獎金約五至八個月，定額獎4萬元，預計平均員工去年可領到10.8個月，表現好的員工最高領14個月。

陳漢銘更自費學習飛行，很早就拿到自用駕駛員執照（Private Pilot Licence，PPL）， 成為台灣虎航首位持有飛行執照的教官董事長。

去年是台灣虎航團隊齊心努力創造豐碩成果的一年，在擺脫疫情三年的考驗，受惠於旅遊市場回溫，團隊展現全力衝刺的企圖心，2024年更以最快速度開拓更多航線，以滿足疫後旅運需求更多元的豐沛商機。

台灣虎航 疫情

延伸閱讀

潤鴻建築攜手日本百年建材品牌策略合作 解決漏水問題

拜登永遠不會恢復！競選團隊嘆「獲勝機會0」：恐帶衰同黨籍候選人

侯友宜赴國訓挺奧、帕運新北選手 頒134萬鼓勵金

暑假遛小孩！試玩手遊女鬼橋 桃園科技體驗展打造沉浸式AR體驗

相關新聞

SCFI運價指數終止連13漲 周跌幅1.6%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連13漲！遠東到美西運價大漲，不少亞洲區間航線業者開始投入小船搶貨，最新出...

企業生日快樂／台灣虎航 挺過逆境 飛得更高

2014年9月首航的台灣虎航，2024年歡慶開航十周年，台灣虎航董事長陳漢銘指出，台灣虎航成軍的心路歷程是由「心酸跟勇氣...

企業生日快樂／台灣虎航兩大策略 力拚亞洲第一

台灣虎航董事長陳漢銘指出，台灣虎航的競爭實力在疫後解封完全發威，今年首季每股純益1.92元，是史上最佳成績；去年8月以創...

企業生日快樂／台灣虎航飛行教官董座 領軍衝鋒

台灣虎航董事長陳漢銘是沒有航空背景，卻是台灣虎航首位持有飛行執照的教官；疫情衝擊，讓陳漢銘更有時間思考如何在景氣復甦時，...

電信三雄紛祭預購優惠 三星AI折疊新機買氣旺

三星在台灣推出兩款AI旗艦折疊新機Galaxy Z Fold6 / Flip6系列手機，電信業者也祭出優惠展開預購活動，...

陽明新董座 蔡豐明呼聲高

陽明海運董事長變天的傳聞甚囂塵上，近期傳出陽明董事長寶座新人選已定案，預計最快在7月底公布新人事案；據了解，新董座人選必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。