企業生日快樂／台灣虎航飛行教官董座 領軍衝鋒

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘是沒有航空背景，卻是台灣虎航首位持有飛行執照的教官；疫情衝擊，讓陳漢銘更有時間思考如何在景氣復甦時，領軍台灣虎航成功站在浪尖上，這件事情他也做到了。

陳漢銘說，華航集團董事長謝世謙是生命中的貴人，感謝願意給年輕人機會，將在航空業40年的經驗傾囊相授；在他徬徨無助時解惑，在台下給予台灣虎航這支年輕團隊鼓勵和掌聲。

他說，台灣虎航最慘的時候，要感謝大股東華航相挺，支持辦理現增，讓台灣虎航手握現金，才能底氣十足。陳漢銘剛上任不久，就面臨疫情衝擊，旅客一夕之間消失，業績直線下滑，由於陳漢銘一直把員工視為兄弟，大多數員工才願意一起咬牙苦撐。

平價航空是疫情海嘯的第一排，陳漢銘回憶當時情況，疫情期間全球對於邊境採取高度管控，觀光客瞬間消失，台灣虎航的載客、營收呈現跳水式下滑，國際掀起平價航空倒閉潮，台灣虎航的員工也非常恐慌。由於解封日遙遙無期，他只能請員工再堅持一下、共體時艱，當下無肉，就請大家將就點先喝湯；當時陳漢銘對員工承諾，只要能撐過疫情，未來有魚有肉時，一定與大夥分享。

台灣虎航2023年擺脫疫情後開始獲利，陳漢銘兌現承諾，去年8月宣布發給員工「年中獎金」，年資滿六個月可領基本薪一個月加2萬元；2023年12月1日第二次宣布發給員工二個月的激勵獎金，加上年底固定加發的一個月獎金，去年員工先領的獎金已達四個月加上2萬元；2023年年終考績獎金約五至八個月，定額獎4萬元，預計平均員工去年可領到10.8個月，表現好的員工最高領14個月。

陳漢銘更自費學習飛行，很早就拿到自用駕駛員執照（Private Pilot Licence，PPL）， 成為台灣虎航首位持有飛行執照的教官董事長。

去年是台灣虎航團隊齊心努力創造豐碩成果的一年，在擺脫疫情三年的考驗，受惠於旅遊市場回溫，團隊展現全力衝刺的企圖心，2024年更以最快速度開拓更多航線，以滿足疫後旅運需求更多元的豐沛商機。

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