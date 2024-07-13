企業生日快樂／台灣虎航兩大策略 力拚亞洲第一
台灣虎航（6757）董事長陳漢銘指出，台灣虎航的競爭實力在疫後解封完全發威，今年首季每股純益1.92元，是史上最佳成績；去年8月以創新板掛牌上市，預定今年8月轉上市掛牌。他強調，將朝亞洲最佳低成本航空的目標前進。
台灣虎航的航點布局以亞洲區為主軸，主力航線為日本、南韓、澳門、泰國及越南等地主要城市，艱困的環境中磨練出更強大的韌性和靈活應變能力，陳漢銘許下未來十年新願望「台虎十年、隨10起航」，帶領台灣虎航開創新局，以下是專訪紀要：
問：台灣虎航成立十年，未來的規劃是什麼？
答：推出兩大策略左右開弓。首先專營亞洲區域航點，以4小時為最佳航程，精算旅客座位成本價值。多年來在Tigerair品牌經營下，已獲得國內消費者認同，平價航空的特色完全發揮，成為國人、國際旅客便利性最高的首選。
其次是擴大市場，台灣虎航以多達19條日本航線為主力營收來源，尋求日本策略夥伴，強化日本市場知名度，策略夥伴日本樂天集團包含金融業務、手機通訊、樂天旅遊、球隊等事業體，建構強大消費生態圈，該集團有很多會員，有助開拓日本市場。
另外，找日本人氣女星內田理央擔任台灣虎航品牌大使，最近日本職棒阪神與西武之戰，賽前在阪神主場甲子園球場舉行「台灣日」活動，邀請內田理央開球，吸引更多日本人目光，有助台灣虎航爭取日本客來台觀光。
問：台灣虎航日本線布局概況及來航線規劃？
答：日本目前有19個航點，今年還會再開二個，達到21個航點後，台灣-大阪每天三班，高雄加入之後變成每天四班；桃園-東京加上7月2日開航的高雄-東京，台灣出發到東京的航班也是達到每天四班。日本二線城市岡山開航後載客率也很好，7、8月之後變成每天二班。
另外，押寶越南市場也押對了，像富國島航線開航後，到年底訂位都是滿載，越南市場的表現比預期中好太多，峴港已是定期航線。
未來要深耕台中市場，要成為台中機場的王者，布局整個中部市場，台中-名古屋、台中-東京成田7月初已開航。此外，目前評估中航線還有包括高雄-岡山、富國島；桃園-芽莊、大叻、鳥取及宮崎。
問：台灣虎航機隊規劃如何？
答：為發揮航機的高經濟效益性，選購單一且省油的A320機型客機，2021年引進A320neo機型，neo為「新引擎選擇（New Engine Option）」之縮寫。更大型且更有效率的新型發動機，油耗得以減少15%，操作費用降低8%，還有更低的噪音與氮化物排放標準。
目前機隊有九架A320ceo、六架A320neo，共計15架，每架機皆配置180座，單一艙等機齡5.7歲，明年還有新機陸續加入進行汰舊換，新機全部交機之後，機齡更降低到3.5歲。
問：如何發揮廉航優勢？
答：低成本航空營運彈性佳，疫後短程航線相當吃香，公司依旅客需求擴大布局，2014年9月營運第一條航線至今，目前有27個航點、38條國際航線。
問：台灣虎航業績表現如何？未來的營運展望？
答：今年前五月營收達67億元，年增55%，全年營收目標160億元，獲利也要同步攀升，今年首季稅後純益8.61億元，每股純益1.92元，並取得三率三升佳績，今年獲利有信心超越去年，明年開始配股。
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