企業生日快樂／台灣虎航 挺過逆境 飛得更高

2014年9月首航的台灣虎航（6757），2024年歡慶開航十周年，台灣虎航董事長陳漢銘指出，台灣虎航成軍的心路歷程是由「心酸跟勇氣」堆砌而成 ，成立第六年才繳出成軍以來最佳成績單，立即面臨疫情衝擊，連續三年業績慘淡，團隊在疫情中淬鍊堅強意志力，逆境時趴得更低，解封後跳得比誰都高。。

台灣虎航是台灣唯一低成本國籍航空公司。低成本航空公司與傳統航空公司的經營模式不同，更重視營運成本控制。陳漢銘指出，台灣虎航已打好營運績效基礎，今年迎來開航十周年的新里程碑。

線上線下並進 強化品牌行銷

台灣虎航小檔案

台灣虎航有15架飛機，營收內容包括機票、餐點、機上免稅品、超重行李、選位、廣告等附帶收入、貨運收入等，藉由低成本航空網路銷售機票的特性，於官網整合多元電商平台（簡稱大平台），透過品牌行銷，結合線上「官網」與線下「飛機」兩大流量通路，使營收多元化，造就台灣虎航獨有之「複合式空中商城」經營藍圖，創造「15+1」無限收益的機會。

陳漢銘表示，公司期望透過機隊汰舊換新、官網及App優化更新、不同領域的異業合作，以及充滿創意的行銷宣傳計劃等，讓來自各地的旅客看到不斷自我突破、創造無限可能的台灣虎航，在善盡企業社會責任的同時，朝亞洲最佳低成本航空的目標前進。

台灣虎航航點布局日本、南韓、澳門、泰國及越南等主要城市地區，期間歷經三年的疫情考驗，已在艱困環境中磨練出強大的韌性和靈活應變能力，更在國境解封後短時間內即迅速獲利，並於2023年8月在創新板上市，2023年單月平均營收破10億元。

台灣虎航今年第1季營運再締新猷，營收達42.47億元、年增64%，稅後純益8.61億元，每股純益1.92元，擺脫疫情期間的累計虧損，每股淨值達11.35元，獲利表現持續攀升。

展望今年，旅遊需求續強，累計前五月營收年增50%；以此態勢推估，全年獲利大幅超越去年可期。陳漢銘強調，團隊將以豐碩的股利政策為目標，回饋並答謝股東及投資人的支持。

日韓航點最多 提供豐富選擇

台灣虎航大事紀

台灣虎航表示，今年航點最多的日本市場是發展主力，規劃將邀請受年輕世代歡迎且高人氣的名人擔任代言人，協助在日本市場打開知名度及廣度。

另外，繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作，推出充滿台灣味且廣受好評的機上餐點後，今年也將與知名品牌合作推出全新機上餐點。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，2014年9月營運第一條航線至今，目前有27個航點、35條國際航線，共飛航日本、南韓、澳門、泰國及越南等地區，也是飛航日本、南韓最多航點的國籍航空；本月開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等航線後，航線布局將達38條，提供民眾更豐富多元的選擇。

台灣虎航去年12月推出全新App，提供個人化介面設計並新增許多貼心管理功能後，因應時下多元支付服務，最近更與日本最大先買後付（Buy Now Pay Later）平台「AFTEE先享後付」合作，推出期間限定推廣活動，包括AFTEE先享後付新用戶單筆消費不限金額現折10%，折抵上限250元；舊用戶於結帳頁面輸碼「TIGERAIR」，單筆消費不限金額現折10%，折抵上限100元等優惠回饋，無論是信用卡、LINE pay或是AFTEE先享後付，都便利旅客可依個人需求來選擇不同的支付方式。

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