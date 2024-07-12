潤泰新未來10年營收每年站穩百億 公司：剛性需求永遠存在

潤泰新（9945）12日受邀參加宏遠證券與IR Trust共同舉辦「2024年不動產產業研討會」。潤泰新總經理李志宏表示，房市剛性需求永遠存在，並不擔心未來房市景氣波動，而公司在手個案儲備量豐富，預期未來10年每年營業額均可維持在100億元以上的規模。

推案上，李志宏表示，今年下半年將推出「CITY PARK三重聯開案」及北市科北投軟橋段建案，至於外界關注，投資額達300億元的「南港之星公辦都更案」則採先建後售方式，預計2030年完工。

土地庫存量上，扣除已出售認列收入、包含開發整合中個案，潤泰新可售未售面積約11萬7278坪；子公司潤泰建設可售未售面積合計約8,649坪。

完工量方面，潤泰新今年有五大案可完工入帳，包括「潤泰央北」、「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」及「潤泰左岸生活」，上述個案不少已經完售結案。

李志宏表示，未來布局仍以雙北為主，且注重風險，因此都會選擇交通便利性高的地區，由於公司多年來已創造良好口碑，購屋者回購率甚至超過四成，所以很多地主喜歡找潤泰新合建，未來都會積極評估精華地段都更改建案。

商用不動產方面，李志宏指出，CITYLINK商場，南港、松山、內湖店營業額穩定成長，預計明年會再新增三重商場，增加CITYLINK店數。至於南港「潤泰玉成辦公大樓」18至27樓正出租中，希望今年底到明年上半年能全數出租完畢。

展望未來，李志宏表示，對房地產樂觀看待，儘管房地產會隨著景氣波動影響，但不景氣時，大多是會讓市場投資客變少，而剛性需求仍然存在，不少人還是有換屋的需求，公司的產品也以自住為主。 潤泰新總經理李志宏。記者朱曼寧／攝影

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