前退休高層疑捲鄭文燦案 台塑：經瞭解與公司完全無關

2024年4月3日早上7點58分，台灣東部花蓮地區經歷了一場7.2級的強烈地震，對當地的自然景觀以及民生與產業經濟的發展造成了巨大影響。在這場自然災害中，太魯閣晶英酒店展現了無比的愛與勇氣，成為災民與旅客最最可靠的避風港。時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並將於2024年7月12日星期五，首度於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。

2024-07-12 16:28