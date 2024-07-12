前退休高層疑捲鄭文燦案 台塑：經瞭解與公司完全無關
前桃園市長鄭文燦捲入貪污案，台塑前總管理處總經理楊兆麟與已退休的前問廖俊松涉嫌行賄。台塑企業今日發表聲明，強調疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關。
鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，傳出台塑集團退休主管也疑似涉案。台塑聲明，有關媒體報導「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關。
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