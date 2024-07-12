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國道6號交通量成長快速 橫向國道首座休息站明啟用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國道6號東草屯休息站新建工程歷經2年多施工，將於13日開放啟用。（余弦妙攝）
國道6號東草屯休息站新建工程歷經2年多施工，將於13日開放啟用。（余弦妙攝）

耗時二年施工，國道6號東草屯休息站新建工程預計在13日先行開放啟用，休息站區主體山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景，也讓國道6號沿線多一處特色景點，這也是全台橫向國道首座休息站，設有電動車充電樁、簡易賣場、通用廁所、哺集乳室及淋浴間，每個座式馬桶都都是免治馬桶。

交通部高公局表示，隨著中部地區經濟快速成長以及南投地區觀光發展迅速，國道6號自2009年開通以來，交通量已大幅成長，為提供用路人更優質的行旅服務，高公局活化利用原收費站用地，新建小而美的休息站，除設置停車場及廁所滿足用路人休憩需求外，另結合性別友善及多元服務理念，設置簡易賣場、通用廁所、哺集乳室及淋浴間，且建物以挑高的方式創造通風的環境，並將美學及綠建築融入造型及基地整體景觀，建築設計理念除獲2022年國家卓越建設獎金質獎殊榮外，亦取得黃金級綠建築標章肯定。

高公局指出，東草屯休息站新建工程經費約4.45億元，除吸睛優美的站體外，並配合花季選用特色植栽，使四季皆能賞花，種植臺灣原生種肖楠，結合人行步道打造景觀林區，打造寓教於樂的生態國道園區，另外配合出口匝道立體交匯改善，優化園區動線，減少行車交織，使民眾使用更加便利。

高公局說，在東草屯休息站啟用前，已特別針對假日易湧現大量車潮的國道3號霧峰系統交流道南出匝道進行拓寬，提供更完善便利的國道服務，可以帶動南投地區觀光產業發展，也希望民眾可以多加利用，共創雙贏。

國道 觀光

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