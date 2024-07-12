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浮誇系日料店「森川丼丼」 全新餐點讓炎夏也胃口大開

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「森川丼丼」以高CP值、又滿足視覺味覺的精緻餐點，深受饕客喜愛。森川丼丼提供
「森川丼丼」以高CP值、又滿足視覺味覺的精緻餐點，深受饕客喜愛。森川丼丼提供

南部發跡的浮誇系日料店「森川丼丼」，憑藉全台首創的「巨大野鰻握壽司」、滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」等超澎湃又精緻的餐點一夕爆紅，以高CP值、又滿足視覺味覺的精緻餐點深受饕客喜愛。

在這個炎炎夏日，森川丼丼也為那些因酷暑天氣而不太有胃口的大家，特別推出全新菜單，包含「香煎櫛瓜」、「田園櫛瓜烘蛋」等兩道清爽無負擔美味櫛瓜餐點，吃好吃滿也不怕熱量過高。

此外，夏季平日宵夜時段的199元「森川丼丼 飲み放題」也將延續進行，即便沒有加購無限暢飲方案也別擔心，來店用餐打卡就送可爾必思一杯，就要讓大家清涼一夏。

被譽為「減肥聖品」的櫛瓜，為低GI、低熱量、高纖維蔬菜，更擁有豐富玉米黃素、β-胡蘿蔔素等抗氧化物質，因此不只能幫助體內新陳代謝，還達到抗老化的美膚效果，而其多汁美味的特色口感，更使其成為夏季必吃的清爽食材。

為此，森川丼丼特別嚴選優質櫛瓜，推出「香煎櫛瓜」、「田園櫛瓜烘蛋」兩道全新菜單。「香煎櫛瓜」為新鮮櫛瓜切片後，再煎至金黃酥脆程度，香脆清甜的口感，讓人忍不住一口接一口吃下。

「田園櫛瓜烘蛋」則是將切成塊狀的櫛瓜，與起司一同混入蛋液後進行煎烤，待熟透後再加上美乃滋、油膏、香鬆、海苔粉、柴魚片等豐富配料，入口即能感受綿密鬆軟的好滋味，有了多汁的櫛瓜做調和，吃再多也不會膩。

先前推出後就大受好評的「森川丼丼 飲み放題」，在這個夏季也將延續推出，只要在平日週一至週五晚間21:00~23:30宵夜場時段來店用餐，再加199元即可享生啤、可爾必思、氣泡飲等多飲品無限暢飲，絕對是通往美味又歡樂夜晚最超值的門票。

而對於那些不想在睡前喝太多飲品的人們，森川丼丼也考量到大家的需求，表示不用額外加購點無限暢飲也沒問題，來店只要打卡就直接送可爾必思一杯，走過路過千萬別錯過。

浮誇系日料店「森川丼丼」全新餐點香煎櫛瓜、田園櫛瓜烘蛋清爽登場。森川丼丼提供
浮誇系日料店「森川丼丼」全新餐點香煎櫛瓜、田園櫛瓜烘蛋清爽登場。森川丼丼提供

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