潤泰新：不擔心房市景氣 目標未來10年營收皆破百億

潤泰新總經理李志宏表示，今年起潤泰新每年約有4至5個建案入帳，預期未來10年每年營收將維持逾新台幣100億元。另外今年下半年推出三重聯開案及士北科建案，大投資南港公辦都更案將在2030年完工入帳，並預計明年底開出商場CITYLINK三重店。

李志宏和潤泰新發言人陳柏宇今天受邀召開法說會。對於央行祭出新一波打炒房政策，李志宏表示，對公司影響不大，房地產再怎麼不景氣，即使投資客少，房市剛性需求還是在，公司大部分客戶也以自住為主；近期股市熱絡也帶動房市，有信心的客戶仍會下手買房。

李志宏也提到，今年下半年會先推三重聯開預售案，預計2026年完工入帳，以及士北科建案；投資額高達300億元的「南港之星公辦都更案」，目前為全台北最大的公辦都更案，將採取先建後售方式，預計2030年完工入帳。

陳柏宇說，潤泰新可售未售面積合計約11萬7278坪；子公司潤泰建設可售未售面積合計約8649坪，兩家皆是扣除已出售認列收入、包含開發整合中個案。

提到CITYLINK商場，南港、松山、內湖店營業額穩定成長，陳柏宇說，明年底將開出三重CITYLINK，並持續評估新的店址，以增加店數。

外傳輝達研發中心將坐落南港「潤泰玉成辦公大樓」，該大樓今年年初完工，但並未獲得潤泰新證實。

陳柏宇今天僅表示，17樓以下已全出租完畢，18至27樓正出租中，持續洽談，希望今年底到明年上半年能全數出租。

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