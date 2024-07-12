快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

達麗獲選高捷岡山路竹延伸線聯開案最優申請人

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
達麗獲選高捷岡山路竹延伸線聯開案最優申請人。記者林政鋒攝影
達麗獲選高捷岡山路竹延伸線聯開案最優申請人。記者林政鋒攝影

達麗建設（6177）獲選高雄捷運岡山路竹延伸線RK1西基地土地開發最優申請人，全案12日簽約，由於開發基地串聯高科、橋頭以及楠梓三大科學產業園區，後市前景看旺。

高雄捷運是城市轉型的重點發展項目，特別是已於6月底試營運的高雄捷運RK1站。在中央擘劃南部半導體S廊帶的政策背景下，岡山透過捷運串聯高雄科學園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區，北高三大園區產業鍊，因而成為串連北高雄科技走廊的重要樞紐。

高市府同步執行捷運延伸計畫，完善各大產業聚落的串連，RK1將成為延伸至路竹的第一哩路，作為北高第一件捷運聯開案，具有重大的指標性意義；更緊鄰臺鐵岡山站、岡山轉運站，三鐵共構的絕佳交通優勢，具備TOD大眾運輸導向型發展資質潛力，對整體區域而言更是地標級的建設計畫。

聯開案基地位於台鐵岡山車站及捷運RK1站西側，基地面積約3,498平方公尺、建蔽率70%、容積率為630%，預計將投資27億元，開發量體地下4層，地上23層的住商綜合大樓，未來計畫引進店舖、住宅與公共托嬰中心等設施。

達麗建設董事長謝志長指出，近年中央與市政府大力建設高雄、從捷運路網的延伸、加工區變成高科技園區、煉油廠變成台積電（2330）、拆船廠變成亞洲新灣區，讓高雄從重工業的城市業蛻變成為國際化、高科技產業的城市。

達麗這十年來，跟隨著市政府建設的腳步，103年在捷運青埔站推出「全民萬歲」建案，107年在後勁站推出「漾city2」、107年在南崗山站投資「樂購商場」，108年在都會公園站推出「漾city2」、111年在青埔站推出「達麗未來市」、112年在南崗山站推出「達麗雙子星」，到今天正式與市政府簽訂岡山捷運RK1聯合開發案。

謝志長表示，都市要發展最重要的就是交通跟產業，這也是公司開發策略的指標。只要方向對了、作法對了，都市的進步跟發展是看得到，對高雄有信心，也會繼續投資高雄。

達麗建設董事長謝志長對取得高雄捷運岡山聯開案信心十足。記者林政鋒攝影
達麗建設董事長謝志長對取得高雄捷運岡山聯開案信心十足。記者林政鋒攝影

岡山 捷運

延伸閱讀

走文青風！ 搭捷運、火車也能借書 高雄3交通站點設智慧圖書館

岡山車站通車1周占高捷運量1.7% 地方盼增停車格

是你嗎？台北捷運第135億乘客誕生 可免費搭1年

高捷金曲獎上一句「晚上好」遭出征 4天後霸氣回應：複雜的是人

相關新聞

永佳捷董座許作名防「野蠻人」搶經營權 提高股權是唯一解方

國內許多的企業近年來不斷上演搶經營權大戰，家族或是上市櫃公司為避免引爆經營權大戰，永佳捷(MASADA)科技董事長許作名...

獵地王興富發出手 砸37.9億元買台中七期「華盛頓幼兒園」

獵地王興富發（2542）砸37.94億元買下台中七期華盛頓幼兒園。興富發12日公告， 代子公司碧江企業公告，取得台中市西...

SCFI 運價指數終止連13紅 漲多回檔修正、周跌幅1.57%

最新一期SCFI運價指數終止連13漲！上海集裝箱出口(SCFI)運價指數12日出爐，指數下跌58.94點至3,674.8...

浮誇系日料店「森川丼丼」 全新餐點讓炎夏也胃口大開

南部發跡的浮誇系日料店「森川丼丼」，憑藉全台首創的「巨大野鰻握壽司」、滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」等超澎湃又精緻的餐點一夕爆...

強震過後100天 太魯閣晶英酒店首度曝光紀錄片《款待的力量》

2024年4月3日早上7點58分，台灣東部花蓮地區經歷了一場7.2級的強烈地震，對當地的自然景觀以及民生與產業經濟的發展造成了巨大影響。在這場自然災害中，太魯閣晶英酒店展現了無比的愛與勇氣，成為災民與旅客最最可靠的避風港。時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並將於2024年7月12日星期五，首度於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。

全台預售5個月狂銷1.1兆 專家：市場已經賣的比推的多

預售房價大漲，買氣不受影響。據最新預售揭露資料顯示，今年5月預售揭露件數達1.5萬件，年增六成，成交金額達2858億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。