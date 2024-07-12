達麗獲選高捷岡山路竹延伸線聯開案最優申請人

達麗建設（6177）獲選高雄捷運岡山路竹延伸線RK1西基地土地開發最優申請人，全案12日簽約，由於開發基地串聯高科、橋頭以及楠梓三大科學產業園區，後市前景看旺。

高雄捷運是城市轉型的重點發展項目，特別是已於6月底試營運的高雄捷運RK1站。在中央擘劃南部半導體S廊帶的政策背景下，岡山透過捷運串聯高雄科學園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區，北高三大園區產業鍊，因而成為串連北高雄科技走廊的重要樞紐。

高市府同步執行捷運延伸計畫，完善各大產業聚落的串連，RK1將成為延伸至路竹的第一哩路，作為北高第一件捷運聯開案，具有重大的指標性意義；更緊鄰臺鐵岡山站、岡山轉運站，三鐵共構的絕佳交通優勢，具備TOD大眾運輸導向型發展資質潛力，對整體區域而言更是地標級的建設計畫。

聯開案基地位於台鐵岡山車站及捷運RK1站西側，基地面積約3,498平方公尺、建蔽率70%、容積率為630%，預計將投資27億元，開發量體地下4層，地上23層的住商綜合大樓，未來計畫引進店舖、住宅與公共托嬰中心等設施。

達麗建設董事長謝志長指出，近年中央與市政府大力建設高雄、從捷運路網的延伸、加工區變成高科技園區、煉油廠變成台積電（2330）、拆船廠變成亞洲新灣區，讓高雄從重工業的城市業蛻變成為國際化、高科技產業的城市。

達麗這十年來，跟隨著市政府建設的腳步，103年在捷運青埔站推出「全民萬歲」建案，107年在後勁站推出「漾city2」、107年在南崗山站投資「樂購商場」，108年在都會公園站推出「漾city2」、111年在青埔站推出「達麗未來市」、112年在南崗山站推出「達麗雙子星」，到今天正式與市政府簽訂岡山捷運RK1聯合開發案。

謝志長表示，都市要發展最重要的就是交通跟產業，這也是公司開發策略的指標。只要方向對了、作法對了，都市的進步跟發展是看得到，對高雄有信心，也會繼續投資高雄。 達麗建設董事長謝志長對取得高雄捷運岡山聯開案信心十足。記者林政鋒攝影

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