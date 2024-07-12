獵地王興富發出手 砸37.9億元買台中七期「華盛頓幼兒園」
獵地王興富發（2542）砸37.94億元買下台中七期華盛頓幼兒園。興富發12日公告， 代子公司碧江企業公告，取得台中市西屯區惠順段62地號土地一筆（含建物），土地面積約1,331坪，包含建物購買總價為37.94億元，交易人為自然人等10人。
興富發建設副總廖昭雄表示，此次購入的台中市西屯區惠順段土地，目前建物為華盛頓幼兒園，位在市政路上，地理位址絕佳，預計明年6月搬遷，之後將走危老程序，將規劃20幾坪的小坪數住宅，樓高應該會在26到28層，預計最快2026年才會推案。
興富發近年在台中七期推出不少個案，今年更首度在七期推出的總銷80億元的微型商辦「市政萬象廣場」，業者指出，該案銷售狀況不錯，看好台中未來長期發展，加上七期土地稀缺，擁有的地位無法取代，因此再度購入七期千坪土地。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，對建商而言，幼兒園屬於低密度開發，具備地坪大、地段佳等優勢，近年也成為建商購地的心頭好，而七期開發飽和，興富發此次購地就是看準土地價值，換算土地每坪成交單價約285萬元。
住展雜誌總監陳炳辰指出，觀察該地段緊鄰市政特區，鍍金價值不言可喻，加上業者預計規劃為小宅案，有其主流性，預期單價7、8字頭應沒有太大問題，另，該建商近年在七期獵地連連，還有中悦建設也南下搶進，房市熱況再次彰顯中台灣一哥台中的房地產價值。
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