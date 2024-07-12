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航港局推夏季旅展船遊套票 澎湖輪四天三夜六千元不到

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

在2024台北國際夏季旅展中，交通部航港局為了迎接即將到來的澎湖輪海上嘉年華，以澎湖輪為設計靈感規劃「來去跳島TAIWAN Hi」主題館，透過實體展館拉近民眾與藍色公路的距離，讓民眾更加瞭解海洋觀光中海運客運航線資訊及船遊模式，另迎接暑假的到來，包含購買布袋馬公單人經濟艙來回船票50元折價券，憑券現折船票500元、小琉球來回船票加上機車24小時每人只要666元，雙人最低只要999元，澎湖輪限定四天三夜住宿加機車自由行最低只要5,699元。

交通部航港局表示，台灣四面環海，擁有多元而豐富的海洋資源，為了推廣臺灣的海洋魅力，以及提升船運服務，今年除了特別促成澎湖輪與澎湖縣政府以及交通部觀光署澎湖國家風景區管理處的合作，配合澎湖當地觀光時令及節慶活動，推出「澎湖輪海上嘉年華」之外，因適逢馬祖東湧燈塔120周年，也特別與連江縣政府及東引鄉公所等單位，共同籌劃「東湧燈塔120周年慶祝活動」系列活動，加上7月啟用的鹽琉船運中心，除了提升海運客運環境服務品質，更擘劃海上運輸與海洋觀光新品牌「TAIWAN Hi」。期望藉由串聯航、港、船、遊等四大面向，打造全新的海洋觀光及營運模式，將臺灣的海推向國際舞台。

「來去跳島TAIWAN Hi」主題館今年結合多家航運業者，共同打造藍色公路豐富遊程：大福、台灣航業、全港通、百麗、長杰、凱旋、詠傑、龍鴻、藍白等航運業者紛紛祭出優惠拼買氣，準備迎接暑假的到來，包含購買布袋馬公單人經濟艙來回船票50元折價券，憑券現折船票500元、小琉球來回船票加上機車24小時每人只要666元，雙人最低只要999元，澎湖輪限定四天三夜住宿加機車自由行最低只要5699元，除此之外，現場更提供超過20組的免費船票以及超過17組旅展限定優惠吸引民眾目光，提升民眾船遊離島的意願。

除了邀集航商推出更勝以往的優惠之外，今年來去跳島TAIWAN Hi主題館為了吸引買氣，更祭出夏季旅展滿額抽，只要於旅展期間在來去跳島TAIWAN Hi主題館(B618)消費滿500元，就可以參加抽獎有機會獲得Dyson、Philips、Tokuyo及洗脫烘滾筒洗衣機等豪華獎品。為了讓民眾更加廣泛的了解「TAIWAN Hi」，航港局除了邀請業者與民眾分享藍色公路的美景以及行程特色之外，更透過「享Hi雞蛋糕」、「航Hi知識王」、「來Hi玩扭蛋」等遊戲與民眾互動，邀請現場民眾共同感受跳島旅遊及藍色公路的魅力，還有機會獲得TAIWAN Hi雞蛋糕、TAIWAN Hi手工皂等限量商品。相信今年旅展TAIWAN Hi主題館將會精彩可期。

海運客運不只是離島交通運輸的一環，更是夏日海洋旅遊的首選，交通部航港局誠摯邀請民眾共同參與，用Hi開啟藍色公路 航向海洋旅遊新世界！

更多活動資訊請上活動官方網站及FB粉絲專頁查看。

旅展 澎湖 觀光

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