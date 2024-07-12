強震過後100天 太魯閣晶英酒店首度曝光紀錄片《款待的力量》

2024年4月3日早上7點58分，台灣東部花蓮地區經歷了一場7.2級的強烈地震，對當地的自然景觀以及民生與產業經濟的發展造成了巨大影響。在這場自然災害中，太魯閣晶英酒店展現了無比的愛與勇氣，成為災民與旅客最最可靠的避風港。時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並將於2024年7月12日星期五，首度於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。

強震後，太魯閣山區聯外道路坍方，通訊、水電全數中斷，當下，飯店內有319位旅客、125名員工，收置飯店附近需要協助的100多位遊客，仍需被救援的太魯閣晶英酒店，卻從山中孤島，挺身成為救災幫手與峽谷裡的堡壘，靠著飯店緊急發電系統以及基本存糧，設立提供食宿的庇護所，傾全力照顧被困在天祥地區的所有人，並攜手來自台灣各地的救難弟兄、成立前進指揮所，進行後送工作，直到最後一位房客安全退房、踏上平安回家的路。

天災不會選在我們準備好的時候降臨！面對突如其來的危機，太魯閣晶英酒店的團隊毫不猶豫地挺身而出，將款待的精神轉化為實際的支持和關懷，展示了無私的愛心，確保每個人都得到了妥善的照顧和支持。酒店總經理趙嘉綺進一步表示：「花蓮很好，隨著山林休養生息，大自然萬物復甦，靜待一些時間，太魯閣終會迎來不同以往的峽谷樣貌。」透過這部記錄片，讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事，感謝有愛與勇氣的飯店同仁，將「款待升級」，展現愛與勇氣的真實體現。

救援期間，大廳總是川流不息，員工依然堅守岡位，努力提供需要的協助與服務。

現場協助上直升機的人龍，避免人員誤闖造成起降困難。

開立醫療站，協助判定醫藥需求或優先上直升機需求。

商品推薦