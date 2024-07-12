強震過後100天 太魯閣晶英酒店首度曝光紀錄片《款待的力量》
2024年4月3日早上7點58分，台灣東部花蓮地區經歷了一場7.2級的強烈地震，對當地的自然景觀以及民生與產業經濟的發展造成了巨大影響。在這場自然災害中，太魯閣晶英酒店展現了無比的愛與勇氣，成為災民與旅客最最可靠的避風港。時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並將於2024年7月12日星期五，首度於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。
強震後，太魯閣山區聯外道路坍方，通訊、水電全數中斷，當下，飯店內有319位旅客、125名員工，收置飯店附近需要協助的100多位遊客，仍需被救援的太魯閣晶英酒店，卻從山中孤島，挺身成為救災幫手與峽谷裡的堡壘，靠著飯店緊急發電系統以及基本存糧，設立提供食宿的庇護所，傾全力照顧被困在天祥地區的所有人，並攜手來自台灣各地的救難弟兄、成立前進指揮所，進行後送工作，直到最後一位房客安全退房、踏上平安回家的路。
天災不會選在我們準備好的時候降臨！面對突如其來的危機，太魯閣晶英酒店的團隊毫不猶豫地挺身而出，將款待的精神轉化為實際的支持和關懷，展示了無私的愛心，確保每個人都得到了妥善的照顧和支持。酒店總經理趙嘉綺進一步表示：「花蓮很好，隨著山林休養生息，大自然萬物復甦，靜待一些時間，太魯閣終會迎來不同以往的峽谷樣貌。」透過這部記錄片，讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事，感謝有愛與勇氣的飯店同仁，將「款待升級」，展現愛與勇氣的真實體現。
▪ 獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐
▪ 買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言