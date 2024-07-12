永佳捷許作名：台商逾4成中國資金回流台灣 未來更多
智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名今天表示，在中國大陸的台商已有4成至5成資金回流台灣，預期未來還有更多比例轉回。他認為，台灣資本下一步將布局東南亞、南美、北美或印度，面對全球更複雜的經營條件，台灣家族企業挑戰更艱辛。
許作名建議，台灣家族企業應有一套更嚴謹的治理機制，可效法歐美許多百年家族大企業集團的作法，建立家族憲法、成立家族辦公室，上市櫃公司所有權與經營權應分離，交給專業經理人經營，家族辦公室在董事會善盡監督治理公司營運。
許作名下午接受KPMG安侯建業邀請出席研討會，分享家族企業經營與傳承的挑戰，他以曾擔任永大電梯董事長的親身經歷，暢談家族傳承案例的起承轉合，進一步分析台灣資本發展歷程與未來布局。
談到台灣資本發展歷程，許作名表示，透過雁行理論，台灣從1980年代開始跟著日本和韓國等一起成長，雖然受到共產中國威脅，台灣資本發展茁壯。1989年中國天安門事件後，台灣以及全球資金開始往中國大陸移動，1999年到2002年，台灣房地產市場下跌，就是資金往中國大陸移動的結果，不過這也讓台灣企業得以站在國際舞台大展身手。
許作名表示，4年前中國大陸的台商把資金陸續轉回台灣，現在台灣股市和房地產市場熱，主要是台商資金回流效應，他推估在中國大陸台商，已有4成至5成的資金回流台灣，未來還會有更高比重轉回。
談到台灣資本的下一步，許作名預期，可能轉向東南亞、南美、北美或是印度布局，但全球政經局勢變化、以及地緣政治風險等變數，台灣家族企業將面對更複雜的經營條件，不確定性高，挑戰越來越大，變局會越來越艱辛。
談到家族企業治理機制，許作名表示，永大、東元、大同、泰山或是長榮等經營權大戰，已成為商界或學界熱門討論的案例。他認為，家族企業的傳承核心，首重財產繼承與分配，其次才是家族企業由誰來治理。
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