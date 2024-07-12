SCFI 運價指數終止連13紅 漲多回檔修正、周跌幅1.57%
最新一期SCFI運價指數終止連13漲！上海集裝箱出口(SCFI)運價指數12日出爐，指數下跌58.94點至3,674.86點，周跌幅1.57%；四大主要航線中，除遠東到歐洲運價上漲，遠東-美西因有新的業者臨時投入船舶搶貨，回檔修正5.5%。
國內的物流業者分析，北美線運價太好，近期開始有許多亞洲區間航線的業者把船抽到長程線，近期不少業者開出新的船班在市場搶貨，使得北美線的短期間的運價波動加大。
根據最新一期出爐的運價，隨著市場供給增加，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達7,654美元，較前一下跌漲449美元，跌幅5.54%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達9,881美元，較前一期下跌64美元，跌幅達0.64%。
遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5,051美元，較前一期上漲194美元，周漲幅3.99%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達5,424美元，較前一期下跌8美元，跌幅0.14%。
此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲23美元，漲幅3.15%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU都與前一期持平，遠東到韓國每TEU下跌4美元。
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