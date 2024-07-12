中鋼攜手中碳 舉辦2024年中鋼全能智慧王夏令育樂營

中鋼（2002）秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力地方教育推展，今(2024)年7月8日到12日再次攜手中鋼碳素化學公司(中碳（1723）)，在高雄市立中山國中共同舉辦為期五天的2024年中鋼全能智慧王夏令育樂營，以該校長期推廣的自造教育及雙語教學特色為主軸，讓參加活動的100名小港區國小學子度過一個既充實又有意義的暑期生活。

中山國中校長尹昱文致詞時表示，今年夏令營的活動主題為「創意起飛-我是點子王」，並將學校長期推廣的自造教育及雙語教學融入所規劃的科技實作與藝術展演課程，課程內容包括異國美食介紹、藍芽音箱DIY、英文繪本導讀、毛巾偶劇演出等，藉此培養學子們的自造能力與科技人文素養。另外，今年夏令營安排來自阿根廷、泰國、越南等國家的文藻外語大學留學生擔任小隊輔，引導學子們自然而然在雙語環境中學習成長，並感受不同國家的文化特色。尹校長特別感謝中鋼公司及中碳公司長期致力小港地區地方教育發展，充分實踐ESG及善盡企業社會責任。

中鋼全能智慧王夏令育樂營今年始業式由文藻外語大學印尼留學生表演傳統樂器與舞蹈揭開序幕，活動除了中山國中設計的寓教於樂課程外，也加入中鋼集團教育基金會安排的紙類回收及再生紙DIY實作，不僅學子們增進環保意識，體認循環經濟及友善環境的重要性，也創造出屬於自己獨一無二的紀念品。

參與今年夏令營的明義國小鄭同學表示，一開始看到外籍老師授課時，會擔心自己能否全程完成營隊活動，但在老師跟小隊輔悉心指導下，慢慢建立英語交談的自信心，跟著大家一起快樂學習；另外，漢民國小周同學提到自己最喜歡藍芽音箱製作課程，因為將零件跟電線一步一步成功組合起來，超有成就感。

中鋼公共事務處處長孫宏魁表示，俗話說「十年樹木，百年樹人」，教育是國家及社會發展不可或缺的重要推力，中鋼是小港在地企業，長期投入地方教育文化，並自2007年首度舉辦「中鋼全能智慧王夏令育樂營」活動，僅於2021年受新冠疫情影響停辦外，至今已辦理17年。孫宏魁特別感謝尹校長、中山國中及一起策畫的文藻外語大學用心規劃許多豐富課程，期許今年參加夏令營的學子們收穫滿滿。中碳公司管理處處長王志堅則表示，中碳從2012年開始攜手中鋼共同辦理夏令營活動，期盼小港區學子們藉由營隊課程開拓視野，也能發掘自身的興趣，為未來的學習發展做好準備。

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