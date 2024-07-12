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盤點全台5大房價暴漲區 嘉義縣奪冠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
嘉義市街景。圖／中信房屋嘉義玉山加盟店提供
嘉義市街景。圖／中信房屋嘉義玉山加盟店提供

自去年8月新青安2.0上路以後，全台房市再起風雲，中信房屋研展室根據內政部不動產資訊平台，依照買賣契約價格平均單價（不分建物類別）統計全台各縣市今年第1季平均房價表現，首季全台平均房價每坪35.19萬元，年增13.8%，創歷史新高。

觀察全台房價年漲幅最多的前五大縣市，以嘉義縣年增23.1%居冠，其後分別是苗栗縣年增19.3%、嘉義市年增18.2%、新竹縣年增18%和桃園市年增13.3%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期在新青安、台股大漲、通膨預期、企業設廠等因素的帶動下，全台房市迅速升溫，房價屢創新高。嘉義縣市房價基期低，又有科技題材助陣，當仁不讓躍升全台房市一級戰區。

苗栗縣、新竹縣則是受惠於竹科的高速發展及竹科買盤的外溢。至於桃園市，除航空城、捷運、新興重劃區等建設利多外，市府還積極推動桃園成為台灣首座運動科技創新城市，這也為桃園房市發展增添了許多想像空間。

對於排名第一的嘉義縣和排名第三的嘉義市，中信房屋嘉義玉山加盟店店長侯新一表示，目前嘉義縣市的房價普遍落在2字頭上下，就連屋齡較高的中古屋也有每坪15萬元以上的行情，個別預售案的開價甚至開始挑戰4字頭，與前幾年相比，嘉義縣市的房價確實上漲了很多，推估主要有以下兩方面的原因。

一方面，眼看主要都會區房價持續上升，房價基期相對較低的嘉義縣市自然也會出現落後補漲的情況。另一方面，台積電、華泰名品城雖然今年初才拍板定案，但相關議題早就開始發酵，再加上嘉科、馬稠後產業園區、高鐵等利多題材的加持，不少嗅覺敏銳的建商和購屋民眾都爭先到嘉義插旗布局，進而帶動區域房價的走揚。

侯新一指出，雖然嘉義房價漲勢驚人，但比起周圍其他縣市，嘉義房價的CP值依然很高，以嘉義市區為例，總價800萬左右就能買到三房兩廳的中古大樓華廈，總價1,000萬左右就能買到屋況還不錯的中古透天，若是在相對外圍的太保、朴子等地，總價約1,200-1,500萬左右還有機會買到兩房、含車位的新建大樓，近年來除了在地居民，也有愈來愈多的外來退休族、投資族到嘉義置產。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

中信 房價 房市

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