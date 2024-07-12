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生技獎得主談展望 美時：產品線併購最快第3季發生

中央社／ 台北12日電

亞洲生技大會24日起登場，日前公布「2024傑出生技產業獎」得主，美時、藥華藥、東生華、國邑等19家勝出；觀察有上市櫃的生技公司營運，有兩家新藥公司今年上半年皆有成長，一家近持平，下半年將持續衝刺營運。

美時上半年營收為新台幣89.4億元，年減0.27%。美時今年6月宣布砸15億元，收購梯瓦製藥泰國子公司，美時發言人、副總經理沈燁向中央社表示，還會持續尋找併購標的，東南亞如泰國、越南、菲律賓和印尼等都是可考慮的國家；他也透露，近期會有產品線的併購，「第3季有望發生」。

藥華藥今年第2季營收逾23億元，年增82.35%，上半年累計營收近40億元，年增83.97%。藥華藥表示，旗下罕見血癌新藥Ropeg在美國市場銷售表現出色，在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長。

東生華今年上半年營收為4.36億元，年增38.4%，總經理楊思源表示，公司聚焦自製國產新藥外銷，與早期研發品項國外授權，加速業績成長，已取得10張台灣新藥藥證，並預計今年底再增添兩張，包括今年5月完成海外查廠的骨質疏鬆治療生物相似藥，另一個是國際授權台灣用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑。

2023年底東生華併購創益生技與高峰藥品，成功拓展產品線，更一舉提升診所藥局通路市占率，也為未來銷售奠定基礎。

國邑表示，公司短期目標，將協助北美授權合作夥伴完成L606用於治療罕見疾病第一類肺高壓（PAH）的美國三期臨床試驗，以及L606治療第三類肺高壓（PH-ILD）的全球多中心三期臨床試驗申請。

生技產業 藥華藥

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