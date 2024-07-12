新成屋比預售還貴！新竹縣房價倒掛 房仲曝原因

台灣房屋集團趨勢中心統計近兩年第1季六都暨新竹縣市的預售屋和新成屋均價變化，今年第1季台北市的預售屋均價119.3萬元，與新成屋的均價98.8萬元，價差達20.5萬元最多，令人意外的是，新竹縣的預售屋均價略為下滑，預售屋每坪均價比新成屋略減少0.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在預售屋多半都要3到5年後才交屋，由於完工後的屋齡新、區域建設也更成熟，因此預售屋房價賣的是未來價，也常會是區域高價。

台北市因為開發飽和，現在的預售屋不乏尋都更、危老途徑推案，新供給稀少，特別是信義、大安、中山、松山、中正等蛋黃區推案，規劃多採豪宅規格，包括「富邦藝庭」、「國賓皇琚」等案，都是200萬俱樂部的一員，因此跟新成屋的價格差距也拉大。

主要的都會區縣市中，唯一新成屋均價比預售屋還高的是新竹縣，因新竹縣5年內新成屋交易，大多集中在的竹北地區，預售屋交易則有許多位於單價較低的湖口、新豐、關西等蛋白區。

張旭嵐指出，竹北單價高且開發已漸趨飽和，竹北高鐵特區、縣治三期重劃區內，成屋交易不乏6、7字頭單價，現今兩房的成交主力總價落在2000萬元上下，拉抬整體新竹縣均價，因此建商也將推案觸角外擴至湖口、關西、竹東等地區，讓近年新竹縣興起一波「郊區推案潮」。

台灣房屋湖口直營店店長范國斌指出，從湖口開車經交流道往竹北市、新竹市，上班車程約20~30分鐘，不過房價幾乎是竹北六折價，而湖口目前房價最高的王爺壟重劃區，2房總價約1300~1600萬元，預售成交單價則約35萬元，甚至在湖口都市計畫外的外圍區域，「昌欣璞寓」、「富來新苑」等還有2字頭行情。由於目前湖口也在進行「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，未來完工後，可望舒緩國1的上下班時段車潮，更有利於竹科園區上班族在湖口購屋。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，新青安政策的補助期間是從去年8月至2026年7月底，因此預售屋尚未交屋者，則還無法適用新青案貸款，且為了避免優惠被濫用，目前限制新青安貸款每人只能「一生一次」，還須簽自住切結書，避免有出租等投資行為，一旦被發現出租或使用人頭申請貸款補助，優惠將被取消，除了要償還已補貼的利息，還可能會被註記為人頭戶影響後續其他優惠資格。 資料來源／台灣房屋

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