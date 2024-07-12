水湳百億大案「當代首馥」登場 開價7字頭

潤隆建設台中水湳經貿園區大案「當代首馥」，本月10日公開，個案訴求位於水湳經貿園區的經貿路二段、經貿三路鑲金地段上，基地逾1,200坪，規畫46~52坪，每坪開價73至75萬元，總價3千多萬至4千萬元，總銷約110億元。

潤隆分析，水湳經貿園區擁有世界級公園綠覆率，能給家人更舒適、更健康的生活空間，比七期更適合家庭生活，而且政府在水湳投入大量重大建設，房市也比七期更具爆發力。

水湳經貿園區共約254公頃，潤隆指出，其中經貿大道是牽動水湳經貿園區發展最重要道路，最精華的兩公里路，就聚集了台中國際會展中心、水湳轉運站、台中綠美圖、台中流行影音中心、未來捷運橘線、台灣智慧營運塔等重大建設，再加上經貿段6、8地號地上權開發案未來潛力無可限量。

其中，台中國際會展中心預計今年完工、明年正式開幕營運，有鑒於都市規劃水湳國際級的地位，在交通動能上，目前已開通的「科湳愛琴橋」可串連中科與水湳交通，近期漢翔路連結至東大路議題，更被視為「新經貿大道」。

工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」，從計畫報告書中可知道，漢翔路延伸工程將從漢翔路一路向西延伸，沿途將跨越港尾子溪、筏子溪，並穿越中山高速公路、福雅路、福林路等，最終在東大路銜接，總長約3175公尺，計畫路寬40公尺。

預期漢翔路打通後，可紓解中科地區與水湳經貿園區尖峰時段車流，漢翔路延伸工程計劃，更可串連台中國際機場。

另外，歷時14年台中「國1增設銜接台74線系統交流道工程」已通車，以往尖峰時刻大雅往台中市國道1號路段，至少塞車30分鐘，國1接74通車後，不經地方道路轉銜，預估前往西屯區的車程，可省下20多分鐘，等於替水湳地區南北向交通打通任督二脈。

潤隆指出，中部科學園區產值在2022年已突破1.16兆元，目前已引進超過236家廠商、累積投資額為2.42兆元、就業人數超過5.6萬人，尤其未來還有台積電擴廠議題，預計再帶進4,500個就業機會，台中「經濟引擎」當之無愧，也將帶動水湳經貿園區持續快速發展。

潤隆表示，「當代首馥」位處水湳鑲金地段，規畫地上29層，地下6層，1~2樓為店舖、3~5樓為辦公室、6~29樓為住宅。外觀為雲浪型雙塔建築，並將輕奢綠美學的自然植萃概念打造陽台，攬景入室，讓綠意從外部蔓延進入室內。公設則由知名豪宅公設設計師王勝正操刀，包括迎賓大廳、泳池、閱覽區、全日餐廳、會議室等。 水湳經貿園區。圖／業者提供 水湳經貿園區。圖／業者提供 「當代首馥」樣品屋。圖／業者提供 「當代首馥」樣品屋。圖／業者提供

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