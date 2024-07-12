房仲業賺翻！前4月營收破323億 創近10年新高

永慶房屋根據財政部統計不動產仲介業銷售額，也就是不動產仲介業服務費收入，今年前4月全台房仲業營收達323.97億元，年增45.4％，創下近10年新高，顯示今年房市買氣相當熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，一般而言，房市交易市況大都以建物買賣移轉棟數來作為觀察指標，這是房市交易戶數的表現，而房仲業營收則結合了戶數與總價的加乘效果，更能直接反映房市交易熱度。

從近10年房仲業營收可以發現，2020年以前都不到200億元大關，2021年後每年前4月房仲業營收都在200億元以上，且2022年是近10年來首度突破300億元大關，房市熱絡程度可見一斑。

不過，陳金萍表示，2023年因平均地權條例修法，市場短暫出現觀望，讓去年前4月房仲業營收較2022年減少93.35億元。

今年前4月表現不僅突破300億元，同時也創下近10年新高紀錄，在經濟基本面穩定、出口暢旺、低利環境仍持續與股市財富效果挹注下，同時還有對未來通膨的預期心理發酵，加上新青安點火，推升市場買氣，讓今年上半年房市交易火熱。

若從近二年全台各縣市房仲業營收來觀察，嘉義縣大增於2倍最多，年增229.9%，新竹縣成長超過1倍，新竹市也有八成以上的增長，成長幅度驚人，而雲林縣與南投縣均有超過七成的成長幅度，高雄市、台東市則年增逾五成。

陳金萍指出，從這些房仲業營收大幅成長的縣市可以發現，過去房市交易熱區以六都與新竹縣市為主，房價漲幅相較於其他都會區更為明顯，但目前全台房市均出現跟漲與補漲效應，加上產業進駐、重大開發以及台積電設廠效應加持，讓市場看好區域房市發展，推升房市表現。 資料來源/永慶房產集團 資料來源/永慶房產集團

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