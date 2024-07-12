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退休人員涉林口特定區變更計畫 台塑：與本企業無關

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑企業（1301）發表聲明，強調有關媒體報導「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關。圖／聯合報系資料照
台塑企業（1301）發表聲明，強調有關媒體報導「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關。圖／聯合報系資料照

台塑企業12日發表聲明，強調有關媒體報導「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關。

前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，由於傳出台塑集團退休主管也疑似涉案，台塑集團12日發出聲明強調「與本企業無關」。

台塑集團 收賄 退休

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