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陸府建設攜手柯適中舉辦《緩步拾光．風景帖》義賣展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
柯適中《緩步拾光。風景帖》共有36件平面作品與8件立體作品。陸府建設提供
柯適中《緩步拾光。風景帖》共有36件平面作品與8件立體作品。陸府建設提供

陸府建設旗下陸府生活美學教育基金會，再次與近年致力將藝術與公益相結合的知名藝術家柯適中合作，即日起至7月28日在「陸府植深館」舉辦《緩步拾光·風景帖》展覽。並在36件平面及8件立體作品中，精選28件「地景系列」水彩寫生作為義賣品，所得將全數捐贈給埔里基督教醫院，形成美與善的循環。

在當今瞬息萬變的商業環境中，企業社會責任(CSR)與環境、社會和公司治理(ESG)已然成為衡量企業永續發展的關鍵指標，陸府建設成立30多年來，始終將永續理念落實於住宅生活與企業文化當中。

自幼生長於南投藝術世家的柯適中，父親為台灣鄉土水墨名家柯耀東，母親則是擅長花鳥畫和陶藝的郭皆貴，早期創作以寫實風景為主，1987年畢業於國立藝專西畫組，在西畫媒材走出屬於自己的藝術之路。

而在遠赴美國芳邦藝術學院求學後，柯適中逐漸將主題、線條、色彩、肌理，加以簡化、解構，呈現出交織於具象及抽象間的寫意風景，如今為南開科技大學文創系教授的他，作品充滿溫柔且鏗鏘的獨特語彙。

自2015年起，柯適中開始將其藝術才華與公益事業緊密結合，因認同埔里基督教醫院「愛鄰如己」的服務宗旨，便通過藝術創作與義賣，先後支持了長期照護教學大樓的建設，以及醫療設備的更新，致力於縮小城鄉醫療差距。

2017年，柯適中更與陸府生活美學教育基金會展開合作，將義賣展覽場地設於陸府植深館，今年雙方聯手舉辦的《緩步拾光·風景帖》展覽，匯集了柯適中36件平面作品和8件立體作品，其中28件「地景系列」水彩寫生，則是此次義賣的重點，旨在為觀眾帶來心靈的慰藉與安寧，進一步擴大藝術公益的影響力。

陸府生活美學教育基金會自2012年成立以來，致力於推動永續生態、藝術人文和跨齡交流，通過定期舉辦各式活動、講座、展覽及公益贊助，將愛護地球、尊重環境、培養藝術美學的理念廣泛傳播。

同時透過「陸府CLUB LOHAS」五大主題活動，為陸府家族住戶提供質感樂活的生活體驗，並推動「尊齡樂活」活動，關注銀髮族群的需求，與柯適中的理念不謀而合，雙方攜手發揮社會影響力，共同為改善偏鄉醫療環境和推廣藝術文化做出重要貢獻。

陸府生活美學教育基金會副總監許正翰表示，植深館此次舉行《緩步拾光·風景帖》展覽，如同一首優美的視覺詩篇，以「人文地景」系列揭開序幕，邀請觀者徜徉於柯適中筆下的繽紛世界。

不管是漫步於蔚藍港灣、佇立寧靜海岸的石階之上，還是穿梭於蜿蜒幽深的巷弄、沉浸於花團錦簇的園林之中，他以斑斕的線條、豐富的色塊和細膩的肌理，巧妙捕捉自然與人文交織的風光，讓人彷彿親歷其境。

而「內在風景」系列，則帶領觀眾深入柯適中的內心世界，探索創作中流露的抒情，也能感悟其對生態、生命、生活的深刻體悟與謳歌，所有作品皆巧妙融入在陸府植深館與自然相呼應的有機建築中，讓人彷彿在這個喧囂紛擾的世界，找到一方寧靜安歇之所。

藝術家柯適中在陸府植深館舉辦《緩步拾光·風景帖》展覽。陸府建設提供
藝術家柯適中在陸府植深館舉辦《緩步拾光·風景帖》展覽。陸府建設提供
藝術家柯適中為埔里基督教醫院義賣募款，提升偏鄉醫療資源。陸府建設提供
藝術家柯適中為埔里基督教醫院義賣募款，提升偏鄉醫療資源。陸府建設提供

生態 義賣

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