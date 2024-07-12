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4個月就破300億 房仲業營收創新高、這縣大增2倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房屋統計財政部不動產仲介業銷售額，今年前四月高達323.97億元，創十年新高。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房屋統計財政部不動產仲介業銷售額，今年前四月高達323.97億元，創十年新高。房市示意圖／永慶房屋提供

根據財政部統計不動產仲介業銷售額，也就是不動產仲介業服務費收入，2024年1-4月全台房仲業營收達323.97億元，年增45.4％，創近十年新高，顯示今年房市買氣相當熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，一般而言，房市交易市況大都以建物買賣移轉棟數來作為觀察指標，這是房市交易戶數的表現，房仲業營收則結合了戶數與總價的加乘效果，更能直接反映房市交易熱度。

從近十年房仲業營收可以發現，2020年以前都不到200億元大關，2021年後每年前四月房仲業營收都在200億元以上，且2022年是近十年來首度突破300億元大關，房市熱絡程度可見一斑。

不過，陳金萍表示，2023年因平均地權條例修法，市場短暫出現觀望，讓2023年1-4月房仲業營收較2022年減少93.35億元。而今年前四月表現不僅突破300億元，同時也創下近十年新高紀錄。

她分析，在經濟基本面穩定、出口暢旺、低利環境仍持續與股市財富效果挹注下，同時還有對未來通膨的預期心理發酵，加上新青安點火，推升市場買氣，讓2024年上半年房市交易火熱。

若從近二年全台各縣市房仲業營收來觀察，嘉義縣大增於2倍最多，年增229.9%，新竹縣成長超過1倍，新竹市也有八成以上的增長，成長幅度驚人，雲林縣與南投縣均有超過七成的成長幅度，高雄市、台東市則年增逾五成。

陳金萍指出，從房仲業營收大幅成長的縣市可以發現，過去房市交易熱區以六都與新竹縣市為主，但產業進駐、重大開發以及台積電設廠效應加持下，目前全台房市均出現跟漲與補漲效應，推升房市表現。

全台各縣市2023-2024年房仲業營收變化。資料來源／永慶房屋
全台各縣市2023-2024年房仲業營收變化。資料來源／永慶房屋
近十年1-4月全台房仲業營收。資料來源／永慶房屋
近十年1-4月全台房仲業營收。資料來源／永慶房屋

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