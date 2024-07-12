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預售比成屋便宜！ 竹縣赫見「房價倒掛」 房仲曝原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹湖口王爺壟重劃區示意圖。圖／台灣房屋提供
新竹湖口王爺壟重劃區示意圖。圖／台灣房屋提供

房子越新越貴！台灣房屋集團趨勢中心統計近兩年第一季六都和新竹縣市的預售屋和新成屋均價變化，今年第一季台北市的預售屋均價119.3萬元，和新成屋的98.8萬元價差一坪20.5萬元最多。

令人意外的是，新竹縣預售屋均價略為下滑，預售屋平均單價比新成屋便宜0.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在預售屋多半都要三到五年後才交屋，由於完工後的屋齡新、區域建設也更成熟，因此預售屋房價賣的是「未來價」，也常會是區域高價。

台北市因為開發飽和，現在的預售屋多是都更、危老案，新供給稀少，特別是信義、大安、中山、松山、中正等蛋黃區推案，規劃多採豪宅規格，包括富邦藝庭、國賓皇琚等都是200萬俱樂部一員，因此跟新成屋的價格差距也拉大。

主要的都會區縣市中，唯一新成屋均價比預售屋還高的是新竹縣，也就是所謂的「房價倒掛」。主要是新竹縣5年內新成屋交易，大多集中在的竹北地區，預售屋交易則有許多位於單價較低的湖口、新豐、關西等蛋白區。

張旭嵐指出，竹北單價高且開發已漸趨飽和，竹北高鐵特區、縣治三期重劃區內，成屋交易不乏6、7字頭單價，現今2房的成交主力總價落在2,000萬元上下，拉抬整體新竹縣均價，因此建商也將推案觸角外擴至湖口、關西、竹東等地區，讓近年新竹縣興起一波「郊區推案潮」。

台灣房屋湖口直營店店長范國斌指出，從湖口開車經交流道往竹北市、新竹市，上班車程約20~30分鐘，不過房價幾乎是竹北六折價，湖口目前房價最高的王爺壟重劃區，2房總價約1,300~1,600萬元，預售成交單價則約35萬元，甚至在湖口都市計畫外的外圍區域，「昌欣璞寓」、「富來新苑」等還有2字頭行情。

由於目前湖口也在進行「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，未來完工後，可望舒緩國1的上下班時段車潮，更有利於竹科園區上班族在湖口購屋。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，新青安政策的補助期間是從去年8月至2026年7月底，因此預售屋尚未交屋者，還無法適用新青案貸款，且為了避免優惠被濫用，目前限制新青安貸款每人只能「一生一次」，還須簽自住切結書，避免有出租等投資行為，一旦被發現出租或使用人頭申請貸款補助，優惠將被取消，除了要償還已補貼的利息，還可能會被註記為人頭戶影響後續其他優惠資格。

六都、新竹縣市預售VS新成屋均價變化。資料來源／台灣房屋提供
六都、新竹縣市預售VS新成屋均價變化。資料來源／台灣房屋提供

房價 重劃區 預售屋

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