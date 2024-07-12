不是新竹！ 盤點房價暴漲區 這縣市年漲2成奪冠

新青安2.0上路以後，全台房市再起風雲，中信房屋研展室根據內政部不動產資訊平台，依照買賣契約價格平均單價統計全台各縣市去年第一季和今年第一季的平均房價表現，結果顯示，今年第一季全台平均房價每坪高達35.1萬，創歷史新高，與去年同期的30.9萬相比，短短1年就上漲了13.8%，漲勢相當迅猛。

另外，進一步觀察全台房價年漲幅最快的前五大縣市，嘉義縣以23%的年漲幅居冠，其後分別是苗栗縣19.3%、嘉義市18.2%、新竹縣18%和桃園市13.3%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期在新青安、台股大漲、通膨預期、企業設廠等因素的帶動下，全台房市迅速升溫，房價屢創新高。嘉義縣市房價基期低，又有科技題材助陣，當仁不讓躍升全台房市一級戰區。

苗栗縣、新竹縣則是受惠於竹科的高速發展及竹科買盤的外溢。至於桃園市，除航空城、捷運、新興重劃區等建設利多外，市府還積極推動桃園成為台灣首座運動科技創新城市，這也為桃園房市發展增添了許多想像空間。

對於排名第一的嘉義縣和排名第三的嘉義市，中信房屋嘉義玉山加盟店店長侯新一表示，目前嘉義縣市的房價普遍落在2字頭上下，就連屋齡較高的中古屋也有每坪15萬元以上的行情，個別預售案的開價甚至開始挑戰4字頭，與前幾年相比，嘉義縣市的房價確實上漲了很多。

推估主要有兩個原因。一是主要都會區房價持續上升，房價基期相對較低的嘉義縣市自然也會出現落後補漲的情況。

另一方面，台積電、華泰名品城雖然今年初才拍板定案，但相關議題早就開始發酵，再加上嘉科、馬稠後產業園區、高鐵等利多題材的加持，不少嗅覺敏銳的建商和購屋民眾都爭先到嘉義插旗布局，進而帶動區域房價的走揚。

侯店長指出，雖然嘉義房價漲勢驚人，但比起周圍其他縣市，嘉義房價的CP值依然很高，以嘉義市區為例，總價800萬左右就能買到三房兩廳的中古大樓華廈，總價1,000萬左右就能買到屋況還不錯的中古透天。

若是在相對外圍的太保、朴子等地，總價約1,200-1,500萬左右還有機會買到兩房、含車位的新建大樓。近年來除了在地居民，也有愈來愈多的外來退休族、投資族到嘉義置產。 近一年全台平均房價漲幅最快五縣市。資料來源／中信房屋

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