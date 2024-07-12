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全球人壽我的籃球夢移師南投 球星授課培育潛力新秀

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
寶島夢想家李德威（左三）、陳采宣(右二)，和全球人壽董事長林文惠（中）一起成為孩子們的助力，一路前行。圖/全球人壽提供
寶島夢想家李德威（左三）、陳采宣(右二)，和全球人壽董事長林文惠（中）一起成為孩子們的助力，一路前行。圖/全球人壽提供

廣受籃球迷喜愛、俗稱瓊斯盃的「威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」男子組即將開打，喚醒國人熱血籃球魂。全球人壽長期支持台灣基層體育發展，今年連續第2年舉辦「我的籃球夢 圓夢計劃」，並首度移師南投縣，董事長林文惠及南投縣政府教育處處長王淑玲聯袂親自出席開訓儀式期勉學員，以實際行動力挺基層運動。

林文惠於今年籃球營開訓時指出，今年適逢全球人壽30周年，選擇到南投縣舉辦「我的籃球夢 圓夢計劃」展現全球人壽對環境、社會的愛和責任，持續朝向「以人為本，利己利他的永續企業」的方向前進。

全球人壽2023年起，攜手中華民國國民小學體育總會開辦「我的籃球夢 圓夢計畫」。今年籃球營計畫不僅持續關注偏鄉小學，並擴大對「非山非市」國小的關懷，特召集南投縣六校以及一社福單位，共120名學童進行為期三天的籃球訓練。

除提供球衣、籃球等實體資源外，更貼心安排素有「最強高中生」稱號的林現惟、知名球星李德威、周士淵及南投在地人吳建龍等球星出席執教，啟迪偏鄉學子的籃球夢。

本次籃球營也特邀《女孩上場2》中飾演育君的女教練陳采宣加入教練團，鼓勵女性球員勇敢追夢。

今年籃球營課程內容豐富多元，包含動態熱身、分站訓練、實戰對抗等紮實的籃球基礎課程，更聘請知名體育主播張立群開設「體育小主播課程」，透過採訪讓學子學習介紹家鄉生活環境，鼓勵學生多元適性發展，同時課程還加入反毒反菸酒宣導，在生動有趣的互動過程中，讓學生了解毒品及菸酒的危害，強化學子們的反毒知能、拒絕毒品誘惑的能力，展現全球人壽以實際行動守護下一代，實踐對臺灣這塊土地的愛與責任。

偏鄉 毒品 體育

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