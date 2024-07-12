長榮蟬聯國際線航空第十名

長榮航空（2618）日前榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第十名，彰顯出長榮航空的服務品質深受全球旅客青睞。

長榮航空表示，去年載客人數超過1,120萬人次，感謝全球旅客的肯定與信賴，公司堅持致力精進服務品質提升，除與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務，也將引進新機及規劃於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來嶄新的飛行體驗。

此次調查的「航空業」評比項目，包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。長榮航空今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空等入選全球前十大。

Travel + Leisure調查，航空公司不僅要憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要於各航班提供貼心且穩定的服務；除機上服務，旅客也很重視地面服務品質，如機場貴賓室等，能從全球數百家航空公司中脫穎而出，凸顯出長榮航空的服務品質深獲旅客肯定。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站，針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等相關產業領域，今年有近18.6萬名讀者參與評選，共收到超過70萬筆投票，評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

長榮航空持續以世界最佳航空公司的目標前進，不管在服務品質、安全以及企業永續方面皆獲得諸多殊榮。長榮航空最近更是連續獲獎，日前被有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX評選為五星級航空公司，此為連續九年獲得的榮耀，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第八名，並囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名，以及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名等16個獎項。同時入選AirlineRatings評比全球20大最安全航空公司，以及全球25大最佳航空公司。

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