潤泰全與新竹縣府換地
潤泰全（2915）昨（11）日公告，為協助新竹縣新豐鄉松林國小校舍不足的問題，與新竹縣政府交換土地，換入新竹縣新豐鄉坪頂段1068號土地，土地交易金額約3.5億元。
潤泰全持有的土地在博學街，主要在1988年買賣取得，緊鄰松林國小；而新竹縣府持有的坪頂段1068地號，在「明新自辦市地重劃區」內的明新二街至明新六街的街廓，素地完整。市場預期，若未來土地交換完成，可望為潤泰全帶來新的土地開發契機。
潤泰全表示，正與政府進行交辦，手續完成後才會進行規劃。
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