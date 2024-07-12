潤泰全與新竹縣府換地

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

潤泰全（2915）昨（11）日公告，為協助新竹縣新豐鄉松林國小校舍不足的問題，與新竹縣政府交換土地，換入新竹縣新豐鄉坪頂段1068號土地，土地交易金額約3.5億元。

潤泰全持有的土地在博學街，主要在1988年買賣取得，緊鄰松林國小；而新竹縣府持有的坪頂段1068地號，在「明新自辦市地重劃區」內的明新二街至明新六街的街廓，素地完整。市場預期，若未來土地交換完成，可望為潤泰全帶來新的土地開發契機。

潤泰全表示，正與政府進行交辦，手續完成後才會進行規劃。

校舍 潤泰全 重劃區

延伸閱讀

林姿妙涉貪案 法院再度傳喚被告釐清案情

影／鄭文燦遭收押 高虹安第一時間反應寫臉上

新竹三環幫成員栽植大麻 更改電表竊電害房東被罰近千萬元

平鎮旅館雙屍命案 夫妻倆經濟不穩…被列為脆弱家庭

相關新聞

勞資協調會議登場 台塑年度調薪工會喊加3%

台塑集團昨（11）日召開年度調薪會議，由台塑企業總管理處總經理林善志與工會代表展開第一次協商。台塑企業工會全聯會理事長陳...

冠德 奪亞洲最佳企業雇主獎

冠德企業集團成立45年，持續推動淨零建築，發揮綠色公益影響力，繼先前奪下亞洲企業社會責任獎兩大獎殊榮後，旗下三企業再獲《...

環球購物中心 給員工舞台

「下班之後與同事相約去健身中心運動」、「領到上萬元的禮券購物金，跟同事熱烈討論準備購買的商品」、「不到30歲即升任店長，...

消費降級現象明顯 餐飲業縮減陸門市又一家

愈來愈多餐飲集團持續縮減中國大陸市場營運規模，甚至撤出市場，連鎖餐飲集團乾杯宣布，在大陸的店點將持續汰弱留強，預計今年共...

長榮蟬聯國際線航空第十名

長榮航空日前榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司（World’s...

智慧經營／鼎王鍋具董事長許登旺 強打品牌 讓世界看見

鼎王鍋具董事長許登旺事業橫跨兩岸，靠60/40市場發展策略、得獎加持、數位轉型，在過去被國際企業壟斷的鍋具市場中，讓華人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。