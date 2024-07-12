徐旭東看海運市況 紅海危機影響比預期長

中華民國輪船商業同業公會全聯會昨（11）日舉辦第70屆航海節慶祝酒會，出席的國內航運界大老都指出，紅海危機對於海運市場的影響比預期時間還長，目前誰都看不準，只能想辦法提高船舶跟貨櫃的周轉率。

慶祝酒會由輪船公會全聯會主委暨長榮海運董事長張衍義主持，台北市輪船商業同業公會理事長暨陽明（2609）董事長鄭貞茂，裕民董事長徐旭東等人出席，三位航運界大老闆都提出，擔心紅海危機影響海運市場的時間比預期還長。

徐旭東指出，目前看來紅海危機的影響不會很短，至於會影響多長的時間，真的不容易回答，看起來需求是很旺，運價慢慢往上升是自然，因為原料價格會往上攀升；另外，針對中國大陸的電動車趕出口，是不是會影響到艙位供給量，還需要再觀察。

紅海危機造成全球貨櫃輪運價飆漲，張衍義及鄭貞茂都認為，紅海問題使全球海運市場供需失衡變化加大，高運價能否維持，最終要由市場供需決定。

鄭貞茂分析，貨量需求旺，船舶供給不足，紅海危機期間，亞洲到遠東每個航次最少要多投入三至四艘船，已嚴重影響船舶供需，今年以來船舶租金價格已三級跳。張衍義則說，未來要注意美國東岸勞資合約年底到期，談判過程是影響海運市場重要變數。

出席的海運人士指出，台灣被大海環繞，政策應有更多配套方案，加強更多海運人才培育。

另外，今年在AI的廣泛運用下，海運界也會運用AI開發來執行各種航運業務，環保議題已積極走向碳中和以及碳權交易，海運界要積極朝提供低碳及永續能源方向前進。

徐旭東說，裕民船隊的減碳成果就很不錯，多年前加快船隊汰舊換新，未來在合適時機會再買更多船舶，朝船隊規模100艘目標前進。裕民八年前開始建造數位基礎設施，將AI技術導入船舶管理為裕民提供助力，不只是裕民，任何企業都要積極減碳。

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