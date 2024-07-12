台系餐飲業者 面臨兩困境

乾杯集團（1269）加大中國大陸事業汰弱留強的力道，目前在大陸店數較多的老乾杯也預計8月調降價格，降幅10%至20%。乾杯集團在大陸的兩個品牌以不同價位帶發展，都面臨很大的壓力。

目前乾杯燒肉居酒屋在當地的客單價約人民幣250至300元（約新台幣1,100至1,300元），老乾杯約人民幣850元（約新台幣3,800元）。老乾杯雖然這一波受到的衝擊沒有乾杯大，但也面臨降價的壓力。

餐飲業近年在大陸市場發展面臨的困境主要有二，一是大陸市場復甦力道疲軟，造成同店業績不斷下滑。二是來客數衰退，造成品牌只能打價格戰，市場上甚至出現「窮鬼套餐」，追求最低的價格，滿足基本的飽腹需求，以吸引對價格愈來愈敏感的消費者。

有些售價甚至緊貼營運成本，顯示經濟持續惡化，消費者愈來愈重視實惠，餐飲業者不降價，很難生存。

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