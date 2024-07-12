消費降級現象明顯 餐飲業縮減陸門市又一家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
乾杯加速大陸市場汰弱。 乾杯/提供
乾杯加速大陸市場汰弱。 乾杯/提供

愈來愈多餐飲集團持續縮減中國大陸市場營運規模，甚至撤出市場，連鎖餐飲集團乾杯宣布，在大陸的店點將持續汰弱留強，預計今年共將關閉十家分店，占大陸總店數五成，且內部評估，不排除明年繼續關店。

受大陸不景氣及消費市場緊縮影響，不少台資餐飲集團撤出大陸市場。台灣摩斯漢堡母公司安心食品（1259）今年宣布，聚焦國內餐飲業，裁撤摩斯漢堡廈門海外事業。八方雲集在2022年也全面退出大陸市場。美食也從去年底持續關店。瓦城也是去年關掉大陸的所有門市。

乾杯集團大陸市場布局 圖／經濟日報提供
乾杯集團大陸市場布局 圖／經濟日報提供

乾杯（1269）表示，上半年大陸已關閉七家分店，下半年將再砍三家分店，合計今年關十家店，較去年底約縮減五成門市，營收占比將跌破二成。乾杯首波門店整頓完畢後，乾杯燒肉居酒屋今年底在大陸市場僅剩下二家，但屬於高價位的老乾杯年底還有十家店。

乾杯解釋，大陸餐飲市場消費降級的現象明顯，民眾消費更加精打細算，乾杯與老乾杯營運皆受到不同程度影響，其中，乾杯品牌客群以白領階級居多，影響程度較大，也是集團目前主要關閉的品牌。

餐飲龍頭王品大陸事業群則堅守持盈保泰的策略，目前有85家門店，雖然相較去年同期100家店減少15%，但大多位在精華地段、是人潮聚集的所在，而且營運體質健康，配合當地政府推出各種刺激消費的優惠政策，營運轉趨穩定。

各大餐飲集團出大陸市場，轉向其他市場尋求機會，乾杯旗下KANPAI CLASSIC（老乾杯）英國倫敦店最近將試營運，是進軍歐洲市場的敲門磚。乾杯表示，試營運期間提供有限菜單，以觀察營運狀況再優化。目前粗估，英國店客單價是台灣的三倍，約新台幣6,000元左右。未來希望將品牌進行全球化發展，目前在美國、中東等各區域都有持續在評估。

摩斯漢堡逐步撤出大陸後，轉向菲律賓展店。八方雲集在轉赴美國後短短兩年的時間，已開出第二條成長曲線。瓦城關掉大陸所有門市後，今年轉赴美國展店。

摩斯漢堡 消費 餐飲業

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