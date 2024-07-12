勞資協調會議登場 台塑年度調薪工會喊加3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團昨（11）日召開年度調薪會議。 聯合報系資料照
台塑集團昨（11）日召開年度調薪會議。 聯合報系資料照

台塑（1301）集團昨（11）日召開年度調薪會議，由台塑企業總管理處總經理林善志與工會代表展開第一次協商。台塑企業工會全聯會理事長陳鴻儒表示，工會提出加薪3%、外加每月增加600元伙食津貼的建議。台塑集團總管理處將向台塑企業總裁王文淵報告，請總裁裁示擇日和工會作成決議。

陳鴻儒表示，若依照台塑集團基層員工每月平均薪資5.75萬元來看，若能調薪3%，估算每名員工月薪可調高1,741元，另建議600元伙食津貼也約等於接受調薪1%。但是這項調薪方案仍否獲得勞資雙方共識，仍需擇期再議。他表示，昨日會議由工會與總管處協商後，後續仍需與王文淵面對面溝通。

台塑集團近年調薪概況 圖／經濟日報提供
台塑集團近年調薪概況 圖／經濟日報提供

近年來石化業營運面臨挑戰，王文淵去年主動表達在照顧員工之際，也要維護股東權益，才能支援企業永續經營、升級轉型。今年通膨仍存、石化營運景氣復甦仍處趨緩狀態下，勞資雙方如何在維護股東權益及照顧員工訴求上，取得共識，引發關注。

工會認為，王文淵站在制高點考量未來趨勢以及轉型發展，但是包括節能減碳、導入人工智慧等轉型並無法一步到位，在這辛苦轉型的過程中，「相信總裁仍會照顧到全體員工福利。」

工會指出，每年向公司提出調薪的依據包括同業調幅、物價指數、營收及未來展望四大項，並參考公務人員調薪幅度，期待能以穩健方式爭取員工福利，過去十年的薪資平均調幅為3.127%。而目前企業正面臨缺工，盼能透過薪資調漲吸引更多年輕人加入台塑集團。

展望今年，由於台塑四寶上半年稅後純益156.82億元，年增63.6%，營運表現較去年好轉，再加上今年下半年也不看淡，因此工會期待今年加薪訴求仍獲得王文淵最後的肯定。

台塑集團 王文淵 薪資

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